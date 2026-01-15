Chega exige reparação de elevador avariado no Mercado dos Lavradores desde Junho de 2025

Os vereadores do Chega na Câmara Municipal do Funchal, Luís Filipe Santos e Jorge Afonso Freitas, entregaram um requerimento na reunião de Câmara desta quinta-feira exigindo esclarecimentos sobre o elevador do Mercado dos Lavradores, que se encontra avariado há mais de sete meses.

Conforme já revela o DIÁRIO na edição impressa desta quinta-feira, a CMF vai avançar com a recuperação do elevador.

Segundo o partido, a situação impede o acesso de pessoas com mobilidade reduzida, idosos, cidadãos com deficiência e famílias com carrinhos de bebé a um edifício municipal que recebe diariamente centenas de munícipes e visitantes.

"Não é aceitável que, no centro do Funchal, a Câmara deixe um equipamento público sem acessibilidade durante tantos meses. Isto é falta de respeito pelos cidadãos e demonstra abandono da gestão municipal", afirmam os vereadores em comunicado.

Além da avaria do elevador, o Chega denuncia ainda a existência de lojas devolutas no primeiro piso do Mercado, sem actividade comercial, e critica a autarquia por não ter aberto concurso para a ocupação desses espaços.

No requerimento entregue, o partido exige explicações formais sobre a avaria e o tempo de inoperacionalidade do elevador, a identificação das entidades responsáveis pela manutenção, um prazo concreto para a reparação, o levantamento das lojas vazias e a abertura urgente de concurso para revitalização do primeiro piso do edifício.