Venezuela e presidenciais em destaque na imprensa nacional
Público:
- "EUA começam tutela da Venezuela com ameaças a Presidente interina"
- "Presidenciais. Ao lado de imigrantes e ciganos, Gouveia e Melo distancia-se de Ventura"
- "Catarina Martins diz que 'mentira está a matar a democracia'"
- "Novo Banco. Lone Star impedido de aplicar modelo do NB na Coreia"
- "Mortes na estrada. Um quarto dos condutores com taxas crime de álcool no sangue"
Diário de Notícias:
- "Banco de Portugal defende que estabilidade no emprego é o 'principal motor' para o aumento dos salários"
- "Eleições. Um almirante para 'endireitar o país' mas com 'cautelas e caldos de galinha'"
- "Venezuela. EUA apostam na cooperação do regime e deixam os venezuelanos na incerteza"
- "Sucessão. Os outros atores-chave, do regime e da oposição, no futuro da Venezuela"
- "Imigração. 'Abandono voluntário' passa a 'dever de abandono'. Lei do retorno portuguesa aproxima-se da UE"
- "EUA. 'Presidenciáveis' democratas têm 2026 rampa de lançamento para 2028"
- "Brasil. A maior remodelação do mundo? Lula trocará 22 ministro até abril"
- "Rent-a-car. Preços do aluguer de carros caem por excesso de frota e menor procura"
- "Espetáculo. Maestro Nuno Sá. Lisbon Film Orchestra apresenta 'Our stories' para quebrar preconceitos"
- "Futebol. José Peseiro. 'O meu objetivo não é só subir de divisão, é manter-me lá'"
Correio da Manhã:
- "Incidente em Lisboa. Avião evita tragédia na Portela por 14 segundos"
- "Estava prestes a aterrar quando havia outra aeronave na pista"
- "Santa Clara 0 FC Porto 1. Prenda para o rei da Liga"
- "Sporting, Leão Guilherme pronto a avançar"
- "Benfica. Sidny ameaça Sudakov"
- "Tribunal de júri para filho e nora acusados de matar idosa à fome"
- "Média mensal. Militares ganham menos que todos os polícias"
- "Maduro na prisão dos famosos. Trump aponta mira à Gronelândia"
- "Saúde. Doentes urgentes esperam 11 horas"
- "Lei laboral. Jornada contínua para pais e avós"
Jornal de Notícias:
- "Droga do riso a 50 cêntimos leva consumo dos bares para as ruas"
- "Santa Clara 0-1 FC Porto. Um brinde à liderança"
- "Presidenciais. Montenegro pede voto útil contra os populistas"
- "Nova Presidente da Venezuela já está na mira de Trump"
- "Televisão. Emily mudou-se de Paris para Roma"
- "Transportes. Preços dos passes sem alteração e bilhetes pontuais mais caros"
- "Recurso. PSP diz que matou um dos raptores para se defender de agressão"
- "Grande Porto. Número de sem-abrigo reduziu mas ainda são quase 1500"
- "Suíça. Confirmada a morte de jovem portuguesa em incêndio"
Negócios:
- "Johan Norberg, historiador: 'Os fortes mantêm-se abertos. Os que têm medo constroem muros'"
- "15 temas que vão agitar o ano"
- "Incerteza não abala otimismo das famílias"
- "Poupança. Certificados antigos vão desaparecer. Fim do papel arranca hoje"
- "Prisão de Maduro vai mexer com preço do petróleo"
- "Habitação. Metade do crédito tem taxa de esforço até 20%"
O Jornal Económico:
- "Delcy Rodriguez ataca EUA e jura lealdade a Maduro"
- "Personalidade do ano: o revolucionário do BPF"
- "Todos os serviços da Loja do Cidadão com horário obrigatório"
- "Custo da produção da energia renovável caiu a pique, carvão e fóssil são mais caros"
- "Previsões. Como a CIP, WPP, CAAD e Time Out Market olham para 2026"
- "Três grandes já desafiam valorizações das grandes ligas"
- "Concursos de obras públicas cresceram 48% até novembro"
- "Número de veículos vendidos em Portugal sobe 6,2% em 2025"
- "ISCTE forma administração pública e quadros"
O Jogo:
- "Santa Clara 0-1 FC Porto. Anticiclone. Dragões aumentam vantagem na liderança graças a golo de Samu a aproveitar erro de Gabriel Batista"
- "Farioli: 'A maratona é longa e não devemos ficar entusiasmados'"
- "Thiago Silva chegou ontem à Cidade Invicta"
- "Benfica. André Luiz já e Lucca a seguir. SAD continua muito ativa para dar reforços a Mourinho"
- "Pavlidis é rei do penáltis na Europa"
- "Sporting. Luis Guilherme até 2030 e cláusula de 80 MEuro. Brasileiro de 19 anos jogava no West Ham. 'Sou rápido e finalizo bem'. 'Abel Ferreira falou muito bem do clube'"
- "Debast recupera e pode ser opção em Leiria"
- "Rio Ave 3-1 Casa Pia"
- "Alverca 1-0 Famalicão"
- "V. Guimarães. 'O futebol português não são três clubes'. António Miguel Cardoso faz balanço antes da meia-final da Taça da Liga"
A Bola:
- "Lucca para o ataque. Benfica tenta empréstimo do avançado do Nápoles"
- "José Mourinho em estado de alerta. Treinador lida com sete lesões traumáticas e duas musculares"
- "Santa Clara 0-1 FC Porto. Porto de Honra. Dragão entra em 2026 a vencer com Samu a aproveitar brinde. 49 pontos em 51 possíveis na primeira volta é recorde; sete de vantagem sobre o Sporting e 10 em relação ao Benfica"
- "Sporting. Luís Guilherme apresentado. 'Espero dar muitas alegrias aos adeptos', diz o extremo"
- "Eis Daniel Bragança. Médio voltou, 323 dias depois, aos relvados. Atuou pela equipa B e foi aplaudido por vários companheiros do plantel principal presentes na Academia Cristiano Ronaldo"
- "Hóquei em patins. Empate no dérbi entre águias e leões. Após 10 vitórias em 10 jogos os encarnados perderam os primeiros pontos no campeonato"
- "A Bola ao Centro. Luciano Gonçalves, presidente do CA: 'Ninguém tem qualquer tipo de influência sobre o Conselho de Arbitragem"
- "Rio Ave 3-1 Casa Pia"
- "Alverca 1-0 Famalicão"
Record:
- "Sporting. Luis Guilherme. 'Cheguei a um clube gigantesco'. Extremo assina até 2030 com cláusula de 80 milhões"
- "Extremo do Granada. Nova investida por Faye"
- "Santa Clara 0-1 FC Porto. Anjinho Gabriel. Erro colossal do guarda-redes açoriano reforça liderança portista"
- "Benfica. Raio-X ao goleador. Pavlidis como, de onde e quando marcou"
- "Inglaterra. Leeds 1 Man. United. 1. Amorim tropeça e explode"
- "Hóquei em patins. Benfica 2-2 Sporting. Empate deixa Barcelos a rir"