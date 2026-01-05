Venezuela e presidenciais em destaque na imprensa nacional

Público:

- "EUA começam tutela da Venezuela com ameaças a Presidente interina"

- "Presidenciais. Ao lado de imigrantes e ciganos, Gouveia e Melo distancia-se de Ventura"

- "Catarina Martins diz que 'mentira está a matar a democracia'"

- "Novo Banco. Lone Star impedido de aplicar modelo do NB na Coreia"

- "Mortes na estrada. Um quarto dos condutores com taxas crime de álcool no sangue"

Diário de Notícias:

- "Banco de Portugal defende que estabilidade no emprego é o 'principal motor' para o aumento dos salários"

- "Eleições. Um almirante para 'endireitar o país' mas com 'cautelas e caldos de galinha'"

- "Venezuela. EUA apostam na cooperação do regime e deixam os venezuelanos na incerteza"

- "Sucessão. Os outros atores-chave, do regime e da oposição, no futuro da Venezuela"

- "Imigração. 'Abandono voluntário' passa a 'dever de abandono'. Lei do retorno portuguesa aproxima-se da UE"

- "EUA. 'Presidenciáveis' democratas têm 2026 rampa de lançamento para 2028"

- "Brasil. A maior remodelação do mundo? Lula trocará 22 ministro até abril"

- "Rent-a-car. Preços do aluguer de carros caem por excesso de frota e menor procura"

- "Espetáculo. Maestro Nuno Sá. Lisbon Film Orchestra apresenta 'Our stories' para quebrar preconceitos"

- "Futebol. José Peseiro. 'O meu objetivo não é só subir de divisão, é manter-me lá'"

Correio da Manhã:

- "Incidente em Lisboa. Avião evita tragédia na Portela por 14 segundos"

- "Estava prestes a aterrar quando havia outra aeronave na pista"

- "Santa Clara 0 FC Porto 1. Prenda para o rei da Liga"

- "Sporting, Leão Guilherme pronto a avançar"

- "Benfica. Sidny ameaça Sudakov"

- "Tribunal de júri para filho e nora acusados de matar idosa à fome"

- "Média mensal. Militares ganham menos que todos os polícias"

- "Maduro na prisão dos famosos. Trump aponta mira à Gronelândia"

- "Saúde. Doentes urgentes esperam 11 horas"

- "Lei laboral. Jornada contínua para pais e avós"

Jornal de Notícias:

- "Droga do riso a 50 cêntimos leva consumo dos bares para as ruas"

- "Santa Clara 0-1 FC Porto. Um brinde à liderança"

- "Presidenciais. Montenegro pede voto útil contra os populistas"

- "Nova Presidente da Venezuela já está na mira de Trump"

- "Televisão. Emily mudou-se de Paris para Roma"

- "Transportes. Preços dos passes sem alteração e bilhetes pontuais mais caros"

- "Recurso. PSP diz que matou um dos raptores para se defender de agressão"

- "Grande Porto. Número de sem-abrigo reduziu mas ainda são quase 1500"

- "Suíça. Confirmada a morte de jovem portuguesa em incêndio"

Negócios:

- "Johan Norberg, historiador: 'Os fortes mantêm-se abertos. Os que têm medo constroem muros'"

- "15 temas que vão agitar o ano"

- "Incerteza não abala otimismo das famílias"

- "Poupança. Certificados antigos vão desaparecer. Fim do papel arranca hoje"

- "Prisão de Maduro vai mexer com preço do petróleo"

- "Habitação. Metade do crédito tem taxa de esforço até 20%"

O Jornal Económico:

- "Delcy Rodriguez ataca EUA e jura lealdade a Maduro"

- "Personalidade do ano: o revolucionário do BPF"

- "Todos os serviços da Loja do Cidadão com horário obrigatório"

- "Custo da produção da energia renovável caiu a pique, carvão e fóssil são mais caros"

- "Previsões. Como a CIP, WPP, CAAD e Time Out Market olham para 2026"

- "Três grandes já desafiam valorizações das grandes ligas"

- "Concursos de obras públicas cresceram 48% até novembro"

- "Número de veículos vendidos em Portugal sobe 6,2% em 2025"

- "ISCTE forma administração pública e quadros"

O Jogo:

- "Santa Clara 0-1 FC Porto. Anticiclone. Dragões aumentam vantagem na liderança graças a golo de Samu a aproveitar erro de Gabriel Batista"

- "Farioli: 'A maratona é longa e não devemos ficar entusiasmados'"

- "Thiago Silva chegou ontem à Cidade Invicta"

- "Benfica. André Luiz já e Lucca a seguir. SAD continua muito ativa para dar reforços a Mourinho"

- "Pavlidis é rei do penáltis na Europa"

- "Sporting. Luis Guilherme até 2030 e cláusula de 80 MEuro. Brasileiro de 19 anos jogava no West Ham. 'Sou rápido e finalizo bem'. 'Abel Ferreira falou muito bem do clube'"

- "Debast recupera e pode ser opção em Leiria"

- "Rio Ave 3-1 Casa Pia"

- "Alverca 1-0 Famalicão"

- "V. Guimarães. 'O futebol português não são três clubes'. António Miguel Cardoso faz balanço antes da meia-final da Taça da Liga"

A Bola:

- "Lucca para o ataque. Benfica tenta empréstimo do avançado do Nápoles"

- "José Mourinho em estado de alerta. Treinador lida com sete lesões traumáticas e duas musculares"

- "Santa Clara 0-1 FC Porto. Porto de Honra. Dragão entra em 2026 a vencer com Samu a aproveitar brinde. 49 pontos em 51 possíveis na primeira volta é recorde; sete de vantagem sobre o Sporting e 10 em relação ao Benfica"

- "Sporting. Luís Guilherme apresentado. 'Espero dar muitas alegrias aos adeptos', diz o extremo"

- "Eis Daniel Bragança. Médio voltou, 323 dias depois, aos relvados. Atuou pela equipa B e foi aplaudido por vários companheiros do plantel principal presentes na Academia Cristiano Ronaldo"

- "Hóquei em patins. Empate no dérbi entre águias e leões. Após 10 vitórias em 10 jogos os encarnados perderam os primeiros pontos no campeonato"

- "A Bola ao Centro. Luciano Gonçalves, presidente do CA: 'Ninguém tem qualquer tipo de influência sobre o Conselho de Arbitragem"

- "Rio Ave 3-1 Casa Pia"

- "Alverca 1-0 Famalicão"

Record:

- "Sporting. Luis Guilherme. 'Cheguei a um clube gigantesco'. Extremo assina até 2030 com cláusula de 80 milhões"

- "Extremo do Granada. Nova investida por Faye"

- "Santa Clara 0-1 FC Porto. Anjinho Gabriel. Erro colossal do guarda-redes açoriano reforça liderança portista"

- "Benfica. Raio-X ao goleador. Pavlidis como, de onde e quando marcou"

- "Inglaterra. Leeds 1 Man. United. 1. Amorim tropeça e explode"

- "Hóquei em patins. Benfica 2-2 Sporting. Empate deixa Barcelos a rir"