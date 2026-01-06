63 detenções e perto de 400 infracções nas 'Festas em Segurança' na Madeira

O Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública (PSP) divulgou o balanço operacional da operação 'Polícia Sempre Presente – Festas em Segurança 2025-2026', desenvolvida no âmbito da actividade operacional planeada para o período festivo do final do ano de 2025.

A operação integrou um conjunto de acções de prevenção, fiscalização e repressão criminal, com especial incidência na segurança rodoviária, combate à criminalidade e segurança aeroportuária, que teve como objectivo "reforçar a visibilidade policial, prevenir comportamentos de risco e assegurar a segurança da população e dos visitantes durante o período festivo, apelando à colaboração e ao cumprimento das regras por parte de todos os cidadãos".

No domínio da segurança rodoviária, a PSP efectou 41 detenções por crimes rodoviários, destacando-se 33 por condução em estado de embriaguez, 7 por falta de habilitação legal para conduzir e uma por outros tipo de crimes rodoviários.

No âmbito da fiscalização rodoviária, esta entidade policial fiscalizou 1.832 condutores e viaturas e controlou por radar 821 veículos, tendo sido detectadas 396 infrações e contra-ordenações. Entre estas, registaram-se 18 por condução sob o efeito do álcool, 12 por falta de seguro de responsabilidade civil, 22 por ausência de inspecção periódica obrigatória, duas por utilização indevida do telemóvel durante a condução, cinco por incumprimento do uso de cinto de segurança e sistemas de retenção, e 337 relativas a outras infracções.

Durante o período da operação foram ainda registados 195 acidentes de viação, dos quais resultou uma vítima mortal, um ferido grave e 67 feridos leves.

Já no que diz respeito ao combate à criminalidade geral, foram efectuadas detenções por diversos ilícitos, nomeadamente por tráfico de estupefacientes (1), violência doméstica (1), posse de armas proibidas (4), resistência e coação sobre funcionário (2), crimes contra a propriedade (2), imigração ilegal (2), cumprimento de mandados de detenção e condução (8) e outras situações criminais (1).

No decurso destas acções policiais foram apreendidas quatro armas brancas e produto estupefaciente correspondente a 11 203,71 doses individuais.

No âmbito da segurança aeroportuária, a PSP procedeu a uma detenção por falsificação de documentos e controlou 45.767 cidadãos.