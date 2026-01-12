Mais 24 presos políticos libertados na Venezuela

Mais 24 presos políticos foram libertados esta madrugada na Venezuela, cerca das 2h43 em Caracas, 6h43 em Portugal.

A informação foi avançada pelo deputado madeirense de origem venezuelana, Carlos Fernandes, que anuncia na sua página de Facebook que "foram libertadas 9 mulheres da prisão Las Crisálidas e 15 homens do centro penitenciário Rodeo I, entre eles o cidadão italiano Alberto Trentini".

"A esta hora, no Rodeo I, Zona 7 e Tocorón, os familiares mantêm-se em vigília pela liberdade dos seus entes queridos, exigindo justiça e o fim das detenções arbitrárias", refere ainda, vigília essa documentada nas fotos anexas.

O deputado salienta que "importa recordar que Rodeo I é o mesmo centro penitenciário onde continua detido o coronel de nacionalidade portuguesa Juan Francisco dos Ramos", lembrando que com estas libertações, já são mais de 50 presos políticos em liberdade desde o dia 8 de Janeiro", dias depois dos EUA terem extraído o presidente Nicolás Maduro numa operação militar relâmpago.

"Queremos liberdade para todos os presos políticos, incluindo os 5 cidadãos portugueses que continuam injustamente detidos", exige Carlos Fernandes num pedido final.

O país é, actualmente, presidido por Delcy Rodriguéz, vice-presidente e que foi empossada presidente interina há poucos dias.