Dicas para voltar à rotina saudável depois dos excessos das festas

O Natal e o Ano Novo são tradicionalmente associados a momentos de celebração e convívio entre família e amigos, muitas vezes em torno de mesas abundantes. Esta época festiva acaba, por isso, por favorecer excessos alimentares e o afastamento temporário de hábitos de alimentação saudável.

Eis algumas dicas que podem contribuir para retomar ou iniciar uma alimentação mais saudável e equilibrada:

- Mantenha uma rotina adequada de refeições: coma várias vezes ao longo do dia, faça (5/6 refeições, sendo 2 principais, e procure que aconteçam sempre mais ou menos nos mesmos horários;



- Volte às sopas ou cremes de legumes no início das duas refeições principais: uma sopa é um prato muito simples e rápido de fazer. As sopas e cremes de legumes são também uma excelente fonte de nutrientes e de fibra, contribuem para atingir a saciedade, são de fácil digestão e ajudam a regular o trânsito intestinal;



- Coma legumes e fruta todos os dias: consuma pelo menos 3 peças de fruta por dia e inclua sempre legumes nas suas refeições principais. Estes alimentos ricos em vitaminas e minerais ajudam a reforçar as defesas e a combater os excessos cometidos, são ricos em fibra e facilitam o bom funcionamento intestinal;



- Elimine da sua dieta, ou reduza ao máximo, produtos ricos em açúcar e gordura;



- Não beba bebidas alcoólicas, refrigerantes e sumos com açúcar, ou reduza ao máximo o consumo: todas estas bebidas são muito ricas em calorias;



- Evite situações de fome e de enfartamento: opte por várias refeições por dia moderadas em quantidade para que depois de uma refeição fique saciado, mas não cheio, e não passe muito tempo com fome;



- Pratique actividade física regularmente: pelo menos 60 minutos de actividade física moderada 3 vezes por semana. A actividade física deve ser adaptada às necessidades e possibilidades de cada pessoa. Não é sinónimo de ter de ir para o ginásio ou de fazer corridas;

- Beba diariamente 1,5 litros de água, chá (que não seja chá preto) ou tisanas sem açúcar: manter um bom estado de hidratação é fundamental para o nosso equilíbrio e saúde. Ajuda também a eliminar as impurezas e contribui para a sensação de saciedade.

Fonte: Hospital da Luz