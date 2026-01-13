Madeira salienta importância do Marketing Digital e da IA para a competitividade económica

O secretário Regional da Economia destacou esta terça-feira, 13 de Janeiro, “a digitalização, a inteligência artificial, o marketing digital e a inovação” como “factores determinantes de competitividade económica, de empregabilidade e de desenvolvimento social”, na Região.

Na abertura de uma formação sobre a temática, intitulada 'Everywhere Digital School', que decorre no auditório do Museu de Eletricidade, e perante uma plateia de mais de duzentas pessoas, José Manuel Rodrigues reafirmou os propósitos do Governo Regional de apoiar a inovação, bem como as novas tecnologias, saudando a Lisbon Digital School, promotora do evento com o apoio da Startup Madeira, “pela visão e pela persistência demonstradas com este projecto, que faz jus ao seu nome: ir a todo o lado, chegar a todos, levar o conhecimento onde ele é mais necessário".

"Num país muitas vezes marcado por assimetrias territoriais, esta digressão nacional é um verdadeiro exercício de coesão, de inclusão e de responsabilidade cívica”, disse.

“A literacia digital não é um luxo reservado a alguns, mas uma competência essencial para todos, para quem quer criar um negócio, para quem quer reinventar a sua carreira, para quem quer simplesmente compreender melhor o mundo em que vive”, vincou José Manuel Rodrigues.

O projecto percorreu quase todo o país, fez perto 5 mil quilómetros e contou com quase mil participantes. Na Madeira mais de 400 pessoas quiseram fazer esta formação gratuita, que decorre hoje e amanhã no auditório do Museu de Eletricidade, mas por falta de espaço só metade foi contemplada, pelo que a organização promete desenvolver uma segunda iniciativa, ainda este ano.

O secretário Regional da Economia vincou que a iniciativa ganha mais sentido na Madeira, como região insular, lembrando que com a revolução tecnológica e com a digitalização: “A insularidade deixou de ser um obstáculo, um constrangimento ao nosso desenvolvimento e à afirmação dos que vivem na Madeira e no Porto Santo. A partir das nossas ilhas, qualquer pessoa pode conectar-se com o Mundo, pode trabalhar para qualquer zona do globo, pode estar em competição com qualquer cidadão das grandes metrópoles. É por isso que muitas empresas multinacionais do setor tecnológico têm vindo a sediar-se no nosso arquipélago."

“A Região tem afirmado, de forma consistente, uma estratégia clara de aposta na inovação, no empreendedorismo e na qualificação do talento”, garantiu José Manuel Rodrigues, destacando, ainda, o papel da Startup Madeira na construção de um “ecossistema cada vez mais dinâmico, aberto ao mundo e capaz de fixar talento e valor a partir do conhecimento”.

Já o presidente da Startup Madeira, Carlos Lopes, considera que é preciso acompanhar as tendências do mercado, “porque elas trazem novas formas de desenvolver negócios”, daí que saia reforçada, deste encontro, a vontade de realizar uma segunda edição desta formação na Madeira, para que os conhecimentos cheguem a mais pessoas e empresas.

A presidente da Lisbon Digital School explicou que a formação serve para “antecipar tendências” e promover a “literacia digital por todos os cantos do país”. Natacha Pereira concluiu que as competências digitais desta formação dotam as pessoas de instrumentos de competitividade, “que ajudem as marcas e a economia do nosso país a crescer”.