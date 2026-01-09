Google lança ferramenta de IA no Gmail que resume conversas por e-mail

A Google lançou na quinta-feira uma nova ferramenta de inteligência artificial (IA) para o Gmail que resume longas conversas por e-mail e uma funcionalidade que permite aos utilizadores 'conversar' com a sua caixa de entrada para localizar informações específicas.

"Tal como acontece com a 'pesquisa Google', a funcionalidade 'resumos de IA' transforma a informação em respostas sem a necessidade de pesquisa manual. Ao abrir um e-mail com dezenas de respostas, o Gmail sintetiza toda a conversa num resumo conciso dos pontos principais", explicou a Google em comunicado.

Esta nova ferramenta ficou disponível desde quinta-feira para todas as contas, sem custos adicionais.

Além disso, a empresa lançou na quinta-feira uma funcionalidade de IA capaz de responder às perguntas dos utilizadores.

"Em vez de pesquisar palavras-chave ou vasculhar um ano inteiro de e-mails, basta usar linguagem natural, como 'Quem foi o canalizador que me deu um orçamento para a remodelação da minha casa de banho no ano passado?'", explicou a empresa.

"O raciocínio avançado do Gemini encontra a resposta, resumindo instantaneamente os detalhes exatos de que necessita", acrescentou.

No entanto, a funcionalidade "resumos de IA", que permite aos utilizadores fazer perguntas nas suas caixas de entrada, está apenas disponível para subscritores do Google AI Pro e Ultra, que custam 19,99 e 249,99 dólares por mês, respetivamente.