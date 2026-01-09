Costa destaca importância de acordo com Mercosul para soberania da UE
O presidente do Conselho Europeu, António Costa, saudou hoje a aprovação do acordo comercial com o Mercosul, destacando a sua importância para a "soberania e autonomia estratégica" da União Europeia (UE).
Numa publicação na rede social X, António Costa considera que o acordo comercial é "bom para a Europa" e traz "benefícios reais para os consumidores e empresas europeias".
"É importante para a soberania e autonomia estratégica da UE. Com este acordo, a UE está a moldar a economia global", refere o ex-primeiro-ministro, que acrescenta que este acordo reforça também "os direitos dos trabalhadores, a proteção ambiental e as salvaguardas para os agricultores europeus".
O presidente do Conselho Europeu frisa ainda que o acordo com o Mercosul "demonstra que as parcerias comerciais baseadas em regras são benéficas para todas as partes".
O Conselho da União Europeia anunciou hoje a aprovação do acordo comercial com quatro países do Mercosul, que deverá ser assinado na próxima segunda-feira pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, no Paraguai, país que detém atualmente a presidência da organização sul-americana.
Esta aprovação foi saudada ppor Michael Damianos, ministro do Comércio de Chipre, que preside este semestre ao Conselho da UE, considerando que o dia de hoje marca "um passo histórico em frente no fortalecimento da parceria estratégica da UE com o Mercosul".
"Num tempo de incerteza global crescente, é essencial reforçar a nossa cooperação política, aprofundar os nossos laços económicos e manter o nosso compromisso com um desenvolvimento sustentável", lê-se numa nota do ministro divulgada pelo Conselho da UE.
Fonte do Conselho Europeu indicou que António Costa também irá participar na cerimónia de assinatura do acordo comercial no Paraguai.