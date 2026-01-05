Futuro da Venezuela em destaque no 'Fórum TSF'

A operação militar dos EUA e o futuro da Venezuela é o tema em destaque na manhã TSF que dedica o habitual Fórum à situação decorrente do rapto do Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, pelos Estados Unidos da América e as ambições da Administração Trump no país sul-americano.

"Está criado um precedente perigoso? Que desafios é que a estratégia de Trump coloca à comunidade internacional? Como avalia a reacção de Portugal e da UE, que não condenaram a acção militar dos EUA?", são questões colocadas por Manuel Acácio para a conversa que arranca depois das 10h e vai durar até ao meio-dia.

Já ontem, no programa da TSF e CNN Portugal, 'O Princípio da Incerteza' o assunto esteve em destaque, com o historiador José Pacheco Pereira a considerar que a política do líder norte-americano é "absolutamente inaceitável", visto que "nos põe em causa a todos".