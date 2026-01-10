“Vejo o futuro com confiança”

O presidente da Câmara Municipal de Machico, Hugo Marques, manifestou confiança no futuro do PS-Madeira, destacando a capacidade de Célia Pessegueiro para fazer do Partido “um verdadeiro porto seguro”.

Na sua intervenção, o autarca sublinhou que “o sucesso do PS-M é uma responsabilidade colectiva”, defendendo que o Partido “não é nem pode ser um espaço de vaidades ou de lugares garantidos”. Nesse sentido, afirmou ser contra privilégios para os camaradas mais influentes, apelando a uma cultura política assente na igualdade, na lealdade e no mérito.

Hugo Marques defendeu que “é tempo de aprender com o passado e seguir em frente”, desejando que “este Congresso marque um novo começo” para os socialistas madeirenses. Reconhecendo as dificuldades do caminho que se avizinha, deixou ainda uma mensagem de mobilização interna: “o caminho não será fácil, mas se o fizermos unidos, com lealdade e sem atropelos, estou convencido que chegaremos mais longe do que muitos imaginam”.

O PS-Madeira realiza hoje e amanhã o XXIII Congresso Regional, no Centro de Congressos da Madeira.