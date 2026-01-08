Quinto dia de campanha com os candidatos divididos pelo país

António José Seguro e Luís Marques Mendes concentram hoje as suas campanhas para as eleições de 18 deste mês no Alentejo, com os restantes candidatos presidenciais a optarem por iniciativas pelo centro e norte do país.

O candidato apoiado pelo PS começa o quinto dia de campanha com um pequeno-almoço na emblemática Piriquita, em Sintra, e contacta com população em Agualva-Cacém, também naquele município do distrito de Lisboa, antes de rumar ao Alentejo.

Depois de um almoço em Vendas Novas, António José Seguro visita a Fundação Eugénio Almeida, em Évora, e acaba o dia com um jantar em Portalegre.

Já Marques Mendes arranca o dia de campanha com uma visita à Santa Casa da Misericórdia de Ferreira do Alentejo, no distrito de Beja, onde se mantém para um almoço no Instituto Politécnico daquela capital de distrito, escolhida também para uma ação de campanha de Humberto Correia.

Depois, o candidato apoiado pelos partidos do Governo (PSD e CDS-PP) segue para o distrito de Santarém, onde visita a Fundação Padre Tobias, em Samora Correia, e janta com apoiantes em Torres Novas.

Henrique Gouveia e Melo tem uma agenda igualmente intensa, mas concentrada essencialmente em Trás-os-Montes: de manhã, visita o mercado e a feira de Mirandela e, à tarde, os Bombeiros Voluntários de Macedo de Cavaleiros e a Santa Casa da Misericórdia de Valpaços.

Ao jantar, estará em Fafe, já no Minho, região que também consta na agenda de Jorge Pinto, que termina o dia com um jantar-comício em Guimarães, já depois de visitar a Mobility Friends de Barcelos, no distrito de Braga.

Pela manhã, o candidato apoiado pelo Livre reúne-se com a Associação Académica de Lisboa e visita o Espaço Caleidoscópio, igualmente na capital, onde António Filipe conclui a jornada, num encontro com mulheres, no Espaço Santa Catarina.

O candidato apoiado pelo PCP vai encontrar-se ao final da manhã com pescadores em Peniche e visita os Bombeiros Voluntários de Pedrógão Grande às 14:30.

Igualmente no distrito de Leiria estará André Ventura, com o candidato presidencial e líder do Chega a ter prevista uma arruada em Ourém, de manhã, e outra à tarde em Vila de Rei (Castelo Branco).

Também na zona de Leiria, mais concretamente em Porto de Mós, vai estar João Cotrim Figueiredo. Depois da visita a uma empresa, o candidato apoiado pela Iniciativa Liberal segue para Vagos (distrito de Aveiro), para conversas na Associação Extragenária, e termina o dia no Porto.

Já Catarina Martins visita os Bombeiros da Moita ao início da tarde e à noite tem uma sessão pública no Clube União Banheirense "O Chinquilho", na Baixa da Banheira, também no distrito de Setúbal.

O sindicalista André Pestana tem agendada uma iniciativa "Em defesa dos serviços públicos (transportes)" em Coimbra.

Os portugueses elegem o sucessor de Marcelo Rebelo de Sousa em 18 de janeiro, numas eleições com recorde (11) de candidatos e cuja segunda volta, a realizar-se, decorrerá a 08 de fevereiro.

A campanha eleitoral, que arrancou no domingo, termina em 16 de janeiro.