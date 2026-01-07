CNE lança campanha para combater a desinformação em períodos eleitorais

'A desinformação não vota, mas influencia'. Este é o mote da campanha lançada esta quarta-feira, 7 de Janeiro, pela Comissão Nacional de Eleições (CNE) para apoiar os cidadãos a identificar, prevenir e denunciar a desinformação em períodos eleitorais.

"Lançada numa altura em que decorre a campanha eleitoral para a eleição do novo Presidente da República, a campanha surge num contexto de aumento da desinformação durante actos eleitorais e da necessidade de proteger a integridade do processo democrático", explica uma nota de imprensa enviada esta tarde.

Alertar para os perigos da desinformação, reforçar a literacia mediática e digital, ajudar a identificar, filtrar e separar a informação da desinformação, criar/informar sobre mecanismos simples de denúncia, informar sobre procedimentos corretos e fontes credíveis e minimizar o impacto de conteúdos falsos nos diversos canais são os seus principais objectivos da CNE com esta iniciativa.

No âmbito desta campanha, foi criado um microsite - https://desinformacao.cne.pt/ - que contém informação sobre como reconhecer os sinais de desinformação eleitoral e quais os passos necessários para avaliar a origem, conteúdo e contexto da informação.

"São também disponibilizados canais seguros e confidenciais para reportar acções de desinformação eleitoral. Um deles é um formulário digital. Contém ainda dois guias práticos que ajudam a reconhecer os sinais manipulativos e a reduzir o risco de manipulação", acrescenta.

A divulgação da campanha é feita por vários meios e plataformas, entre as quais as redes sociais, e através de publicidade digital em órgãos de comunicação social regionais e locais.