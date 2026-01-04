Luís Montenegro participa hoje no primeiro dia oficial de campanha de Mendes

O presidente do PSD e primeiro-ministro, Luís Montenegro, junta-se hoje à campanha de Luís Marques Mendes num almoço na Batalha (Leiria), no primeiro dia de campanha oficial para as presidenciais de 18 de janeiro.

De acordo com informação de fonte da campanha de Luís Marques Mendes, Montenegro participará no almoço na Expo Salão Batalha (distrito de Leiria), marcado para as 13:00, a segunda ação de campanha do candidato apoiado por PSD e CDS-PP, que visitará ao final da manhã o mercado das Caldas da Rainha e terminará o dia em Vila Nova de Gaia (Porto).

A 10 de dezembro, o líder do PSD já tinha marcado presença, tal como o presidente CDS-PP, Nuno Melo, na apresentação de um livro sobre o percurso do candidato presidencial apoiado por ambos os partidos, em Lisboa, da autoria do jornalista do Observador Luís Rosa.

Luís Marques Mendes, 68 anos, foi deputado, secretário de Estado, ministro e líder do PSD, e entregou o cartão de militante no dia em que anunciou a candidatura a Presidente da República, em 06 de fevereiro.

Meses mais tarde, no final de maio, o PSD aprovou o apoio formal à sua candidatura, e o CDS-PP fez o mesmo, em novembro.

Campanha arranca com Lisboa e Porto na rota de vários candidatos

A campanha oficial para as eleições presidenciais de 18 de janeiro arranca hoje, com vários candidatos a optarem por ações nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto.

Embora os candidatos já estejam na estrada há vários dias, apenas hoje tem oficialmente início a campanha para a 11.ª eleição em democracia para a Presidência da República, com um número recorde de 11 candidaturas, sete das quais apoiadas por partidos políticos.

Henrique Gouveia e Melo, António José Seguro (apoiado pelo PS), João Cotrim Figueiredo (apoiado pela Iniciativa Liberal) e o sindicalista André Pestana escolheram Lisboa para o arranque da campanha, com o ex-chefe do Estado-Maior da Armada a iniciar a agenda com uma visita à Feira do Relógio.

Depois, Gouveia e Melo tem um almoço com apoiantes, também na capital, que contará com intervenções, entre outros, do mandatário nacional e ex-líder do PSD, Rui Rio.

Já António José Seguro apresentará a Comissão de Honra e os mandatários nacionais da sua candidatura pelas 17:30, numa unidade hoteleira lisboeta, na presença do secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, antes de rumar a Leiria, mais concretamente ao Teatro Miguel Franco.

Cotrim Figueiredo começa o dia a correr das Docas até Belém e, à tarde, tem um evento no Centro de Congressos de Lisboa, quase à mesma hora a que André Pestana estará à frente da Assembleia da República para a iniciativa "contra os privilégios dos partidos".

Também Jorge Pinto estará na capital, para a denominada 'Festa de Abertura' da sua campanha, que acontece no Centro Cívico Edmundo Pedro, em Alvalade, já depois de o candidato apoiado pelo Livre ter começado a jornada com uma visita ao Mercado de Angeiras, em Matosinhos.

A Norte estará Catarina Martins, com a antiga líder do Bloco de Esquerda a protagonizar uma sessão pública no Coliseu do Porto às 17:00, já depois de ter visitado a feira do Canidelo, em Gaia, da parte da manhã.

Apenas André Ventura 'destoa' desta preferência pelas duas principais áreas metropolitanas do país, já que também António Filipe, o candidato apoiado pelo PCP, escolheu o Barreiro (distrito de Setúbal) para um encontro com a população, naquela que será a sua segunda ação do dia - arranca a campanha de manhã, com uma visita ao Museu Nacional Resistência e Liberdade, em Peniche (Leiria).

O candidato presidencial apoiado pelo Chega começa formalmente a campanha em Silves, no Algarve, com uma arruada ao início da tarde, seguindo depois para Castro Verde, no distrito de Beja, onde tem um comício às 18:30 no Cine-Teatro Municipal.

As eleições presidenciais estão marcadas para 18 de janeiro, com a campanha a terminar no dia 16, para o habitual dia de reflexão na véspera do sufrágio.

Concorrem às presidenciais 11 candidatos, um número recorde. Caso nenhum consiga mais de metade dos votos validamente expressos, realizar-se-á uma segunda volta a 08 de fevereiro entre os dois mais votados.

Os candidatos são Gouveia e Melo, Luís Marques Mendes (apoiado pelo PSD e CDS), António Filipe (apoiado pelo PCP), Catarina Martins (Bloco de Esquerda), António José Seguro (apoiado pelo PS), o pintor Humberto Correia, o sindicalista André Pestana, Jorge Pinto (apoiado pelo Livre), Cotrim Figueiredo (apoiado pela Iniciativa Liberal), André Ventura (apoiado pelo Chega) e o músico Manuel João Vieira.

Esta é a 11.ª eleição, em democracia, desde 1976, para o Presidente da República.