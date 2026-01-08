RIR defende uso de máscaras em ambientes de cuidados de saúde

O partido RIR, através de comunicado, defende o uso de máscaras em ambientes de cuidados de saúde, como centros de saúde e unidades hospitalares, "enquanto medida responsável e baseada na evidência científica disponível". Para o partido, tal torna-se crucial numa época de aumento significativo de patologias do foro respiratório em Portugal e nas Regiões Autónomas.

"A defesa desta medida não é uma posição ideológica nem um mecanismo de controlo social. É uma expressão de responsabilidade colectiva, de respeito pelo outro e de cuidado mútuo, assente no princípio da precaução e numa prática reconhecida na área da saúde", indica o RIR.

Por outro lado, considera essencial que as autoridades promovam um esclarecimento público claro, "acessível e baseado na ciência, evitando tanto o alarmismo como a banalização, garantindo que a informação técnica não é deturpada nem instrumentalizada".

"O RIR continuará a defender um debate público informado e livre de desinformação, colocando a ciência, o humanismo e o interesse público no centro das decisões em matéria de saúde pública", termina.