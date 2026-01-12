'Treinar, Arbitrar e Dirigir com integridade' em conferência no Funchal

O auditório da Escola Horácio Bento de Gouveia, acolhe, hoje, segunda-feira, a conferência 'Compromisso Ético: Treinar, Arbitrar e Dirigir com integridade', promovida pela Associação de Futebol da Madeira, em parceria com o NAFRAM. A iniciativa tem início pelas 19 horas.

A sessão pretende transmitir e incentivar a prática de princípios fundamentais no quotidiano do jogo e é destinada a treinadores, árbitros de futebol e futsal, dirigentes e agentes desportivos, bem como encarregados de educação e jogadores.

O evento será moderado por Helder Lopes, docente na Universidade da Madeira e contará com um painel composto por José Carlos Lima, coordenador nacional do PNED; Duarte Gomes, director técnico de Arbitragem da FPF; Anzhony Rodrigues, árbitro da I Liga, Tiago Margarido, Treinador do CD Nacional; Tiago Rosa, treinador de futsal Francisco Franco