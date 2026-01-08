Venezuela anuncia libertação de "número significativo" de presos

As autoridades da Venezuela anunciaram hoje a libertação de um "número significativo" de presos, tanto venezuelanos como estrangeiros, num processo que já está a decorrer, afirmou o presidente do parlamento, Jorge Rodríguez.

Trata-se de "um gesto unilateral para reforçar" a "decisão irredutível de consolidar a paz" no país e "a convivência pacífica", sem distinção de ideologia ou religião, disse Jorge Rodríguez, numa conferência de imprensa em Caracas, sem precisar o número de pessoas que vão ser libertadas.

"Considere-se este gesto do governo bolivariano [da Venezuela], de ampla intenção de procura da paz, como uma contribuição que todos e todas devemos fazer para que a nossa República continue a sua vida pacífica e em busca da prosperidade", acrescentou o presidente da Assembleia Nacional da Venezuela.