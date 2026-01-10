Mais três presos políticos libertados na Venezuela

Continuam a chegar notícias sobre a libertação de presos políticos, na Venezuela. De acordo com informação avançada por Carlos Fernandes, deputado luso-venezuelano do PSD, hoje já foram libertados Virgílio Laverde, Marco Bozo e ainda Didelis Raquel Corredor.

Nas suas redes sociais, partilha precisamente uma imagem de Virgílio Valverde com a sua mãe, já em liberdade. O jovem é dirigente estudantil e da juventude partidária do partido Vente. Já Marco Bozo foi deputado da Assembleia Nacional eleita em 2015.

"Nenhum dos dois deveria alguma vez ter estado preso. Infelizmente, ainda há muitos outros presos políticos que continuam privados da sua liberdade. Permanecemos atentos aos próximos desenvolvimentos", aponta na sua publicação.

Entretanto, avança estar também confirmada a libertação de Didelis Raquel Corredor, assessora de Roland Carreño, que ainda continua preso. "Continuam as libertações de presos políticos e permanecemos atentos aos próximos desenvolvimentos. Queremos liberdade para todos", indica.

Tal como o DIÁRIO indica na sua edição impressa de hoje, foi na passada quinta-feira que o presidente da Assembleia Nacional da Venezuela anunciou a libertação de presos políticos. Permanece encarcerado Juan Francisco Rodríguez, cujas filhas apelaram a uma intervenção por parte do Governo da República e do Governo Regional com vista a que seja libertado.

Até ao meio-dia de ontem tinham sido libertados nove presos políticos, mas estima-se que 811 pessoas estejam presas nessa condição.