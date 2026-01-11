Filha de preso político recebida amanhã por Sancho Gomes

O director regional das Comunidades e Cooperação Externa, Sancho Gomes, recebe, em audiência, a filha do luso-venzuelano, detido na Venezuela, Juan Francisco Rodriguez dos Ramos, amanhã, dia 12 de Janeiro, pelas 15h30, no Palácio do Governo.

Esta audiência surge após Maria Alejandra ter entregue, na passada sexta-feira, uma carta solicitando atenção diplomática e protecção consular do Estado Português, mas não ter sido recebida por Sancho Gomes, que se encontrava "em serviço externo".