IL critica discursos do PS-Madeira

Gonçalo Maia Camelo, da Iniciativa Liberal, reagiu de forma crítica ao encerramento do XXIII Congresso Regional do PS-Madeira, considerando que os discursos de José Luís Carneiro e Célia Pessegueiro não transmitiram “grande chama nem confiança”.

Para o representante da IL, o PS atravessa um “período negro” devido à governação nacional, que, na sua opinião, criou problemas para o país. Camelo criticou ainda a abordagem aos jovens e à habitação, argumentando que “os jovens nunca saíram tanto de Portugal e nunca se construiu tanto pouco” durante os governos socialistas.

O deputado frisou também a ausência de propostas económicas concretas nos discursos, destacando que a palavra “crescimento económico” não foi mencionada, e acusou o PS de apostar exclusivamente em “subsídios e apoios” para resolver os problemas.