'Prenda' de Gabriel Batista vale triunfo do FC Porto

Um erro grave do guarda-redes brasileiro Gabriel Batista deu hoje a vitória 1-0 do FC Porto em casa do Santa Clara, permitindo aos 'dragões' fechar a primeira volta ainda mais destacados na liderança da I Liga de futebol.

O único golo do encontro surgiu aos 50 minutos, quando o avançado espanhol Samu intercetou uma bola vinda de Gabriel Batista e rematou para as redes desertas, assegurando mais três pontos aos 'azuis e brancos', que fecham a primeira volta com 16 triunfos e apenas um empate cedido, perante um Santa Clara que somou a terceira partida seguida sem vencer.

O FC Porto terminou a primeira volta destacado na liderança, com 49 pontos, tendo tirado partido nesta ronda do empate registado pelo Sporting, segundo classificado, em casa do Gil Vicente para elevar para sete pontos a sua vantagem, enquanto os açorianos ocupam o 14.º lugar, com 16 pontos, apenas mais dois do que o Arouca, 16.º e situado em zona de play-off de manutenção.