Grécia considera improvável falha de rádio que fechou espaço aéreo ter sido ataque cibernético

O Governo da Grécia considerou hoje improvável que a falha de comunicações de rádio que fechou o espaço aéreo do país no domingo tenha sido um ataque cibernético, embora a causa continue a ser investigada.

Os voos em toda a Grécia foram cancelados, desviados ou sofreram atrasos de várias horas no domingo, depois de se terem registado ruídos em vários canais de comunicação do tráfego aéreo.

"Não parece tratar-se de um ciberataque", declarou o ministro dos Transportes e Infraestruturas grego, Christos Dimas, à radiotelevisão pública ERT.

O ministro descreveu a perturbação como "um incidente muito grave", mas sublinhou que a segurança dos passageiros nunca esteve em risco.

A Autoridade da Aviação Civil Grega indicou que o ruído em todos os canais, incluindo os sistemas de reforço, desencadeou o encerramento do espaço aéreo, que se manteve por várias horas até as operações serem gradualmente restabelecidas.

Os voos que deviam aterrar em território grego foram desviados para vários países da região, o que desencadeou grandes atrasos e deixou milhares de passageiros retidos.

A Associação de Controladores de Tráfego Aéreo declarou que a falha de energia veio sublinhar os seus apelos para a modernização e substituição do equipamento desatualizado.

Hoje, foram abertos um inquérito judicial e uma investigação interna sobre as causas da avaria.