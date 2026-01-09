PJ investiga como tentativa de homicídio aparente 'carjacking' com metralhadora em Almada
A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar como tentativa de homicídio um aparente 'carjacking' com metralhadora na terça-feira à tarde na Charneca de Caparica, Almada, disse ontem à Lusa fonte ligada à investigação.
A mesma fonte acrescentou que até ao momento não existem indícios de que o caso tenha ligação ao grupo criminoso brasileiro Primeiro Comando da Capital (PCC).
O crime, denunciado à GNR como uma tentativa de 'carjacking', aconteceu pelas 16:30 de 06 de janeiro na rua Semeão do Nascimento, na Charneca de Caparica, e não causou feridos, precisou à Lusa fonte desta força de segurança.
Às autoridades, o condutor do automóvel assegurou ter sido atacado por "encapuzados com armas de calibre de guerra".
O veículo ficou com várias marcas de projéteis.
Também na Charneca de Caparica, um homem de 77 anos disparou hoje contra uma patrulha da GNR depois de se ter barricado em casa, na rua Alfredo Dinis.
O alerta foi dado às 11:57 pela companheira do idoso, que acabou por ser baleado numa mão pelos militares, acrescentou a fonte da Guarda.
O homem será detido depois de ter alta hospitalar.
Durante o sucedido, a mulher do suspeito refugiou-se em casa de uma vizinha.