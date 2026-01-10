'Sei que tenho coisas para contar' é o título do livro da autoria de Goreti Silva que foi lançado, ontem, numa cerimónia que contou com a presença da secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude. Na ocasião, Paula Margarido afirmou que "esta obra lembra-nos que nenhum obstáculo é suficientemente forte para silenciar uma voz interior determinada".

"Confirma aquilo em que acreditamos e que tantas vezes afirmamos: incluir não é apenas integrar — é criar oportunidades reais, é garantir condições para a maior autonomia possível”, afirmou a governante. O livro é da autoria da utente do CACI da Camacha desde 2010 e resulta da compilação de uma série de textos que a Goreti Silva foi registando ao longo dos anos, com a ajuda dos seus irmãos e sobrinhas.

A obra é apoiada pela Associação dos Amigos de Pessoas com Necessidades Especiais da Madeira (AAPNEM), entidade patrocinadora do livro.

Ver Galeria

Fotos do Governo Regional da Madeira

A cerimónia, acompanhada pelos familiares da utente, contou com a presença da vogal do conselho directivo do Instituto de Segurança Social da Madeira, Mara Rodrigues, da directora do Departamento de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Ana Sousa, do director dos CACI's, Roberto Rodrigues, da coordenadora do CACI da Camacha, Carla Viveiros, de representantes da AAPNEM e de entidades municipais e locais.

Quanto à animação, esteve a cargo do artista madeirense Márcio Amaro e do Grupo Folclórico da Casa do Povo da Camacha.