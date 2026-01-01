Orquestra Clássica da Madeira com duas sessões do Concerto de Ano Novo

A Orquestra Clássica da Madeira deu as boas-vindas ao ano de 2026 com o tradicional Concerto de Ano Novo, um dos seus concertos mais procurados das temporadas.

Este concerto, no Teatro Municipal Baltazar Dias, que contou com duas sessões, às 17h e às 20h, contou com o apoio da Câmara Municipal do Funchal, através da isenção de pagamento de taxas.

Nesta edição, a Orquestra Clássica da Madeira apresentou-se com uma formação sinfónica, acompanhada pela destacada voz do tenor madeirense Alberto Sousa e dirigida pelo Maestro convidado Gianluca Marcianò.

No repertório constaram as célebres obras clássicas do Séc. XIX da dinastia Strauss e famosas canções napolitanas, como indica o nome dado a este concerto ‘An Italian in Vienna’, salientando a origem italiana do maestro convidado.

Neste Concerto de Ano Novo, conforme já anunciado, a Orquestra acompanhou novamente a destacada voz do tenor madeirense Alberto Sousa, que nos últimos anos tem actuado em vários palcos internacionais, tem também participado noutros projectos entre os quais uma tournée de concertos de repertório belcantistico no Japão, La Traviata (Verdi) no Barga Belcanto Festival (Itália), uma digressão europeia de Orlando Paladino (Haydn) com a Purpur Opera e o seu debut no Gran Teatre del Liceu (Barcelona) com uma performance do Requiem de Mozart.

Quanto ao Maestro Gianluca Marcianò, que tem colaborado regularmente com a OCM, Gianluca Marcianò, reconhecido internacionalmente como maestro sinfónico e de repertório de ópera, mais uma vez dirigiu a Orquestra Clássica da Madeira, com quem mantém uma relação de longa data e uma empatia musical e pessoal com os músicos, de excelência.

De salientar que a Orquestra Clássica da Madeira, que se apresentou com uma formação sinfónica, há doze anos, e de uma forma regular e programada, tem vindo a convidar jovens que tiveram a sua formação inicial no Conservatório, que neste concerto serão cerca de três dezenas, com o objectivo de lhes proporcionar oportunidades que contribuam para melhorar a sua performance e o seu crescimento, tanto em termos de desenvolvimento pessoal como profissional.

Trata-se, conforme nota à imprensa, de um dos projectos mais acarinhados por esta instituição, onde todos os ex-alunos são contratados para trabalharem com a Orquestra, dando assim também cumprimento ao estabelecido no contrato-programa com o Governo Regional da Madeira, através da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia.