Marinha e Força Aérea coordenam evacuações médicas em navios de cruzeiro ao largo da Madeira

A Marinha Portuguesa, através do Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal (MRSC Funchal), coordenou, esta quarta-feira, duas operações distintas de evacuação médica em navios de cruzeiro que navegavam ao largo do arquipélago da Madeira.

A operação de maior complexidade, devido à distância, envolveu o navio de cruzeiro 'Spirit of Adventure', que se encontrava a cerca de 224 quilómetros (121 milhas náuticas) a sudoeste da ilha.

O alerta foi dado pelo agente de navegação, reportando a necessidade urgente de evacuar um passageiro. Para o local foi mobilizado o helicóptero EH-101 da Força Aérea Portuguesa, que efectuou o resgate aéreo. À chegada a terra, o passageiro foi transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça numa ambulância dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz.

No segundo caso do dia, o navio 'Spirit of Discovery', que navegava a aproximadamente 85 quilómetros (46 milhas náuticas) a sul do Funchal, solicitou a evacuação de uma passageira por motivos de saúde. A operação realizou-se por via marítima, com o empenhamento de uma embarcação do Instituto de Socorros a Náufragos (ISN) da Estação Salva-Vidas do Funchal.

A vítima foi transportada para terra numa embarcação do próprio navio, acompanhada pelo médico de bordo. No Porto do Funchal, aguardavam a Equipa Medicalizada de Intervenção Rápida (EMIR) e a Cruz Vermelha Portuguesa, que asseguraram o transporte para o hospital.

Ambas as operações contaram com a articulação do Centro de Orientação de Doentes Urgentes no Mar (CODU-MAR) e do Serviço Regional de Proteção Civil. O Comando Local da Polícia Marítima do Funchal tomou conta das ocorrências.