Três mortos no sul de Espanha por causa de chuvas torrenciais

Pelo menos três pessoas morreram na Andaluzia, sul de Espanha, por causa das chuvas torrenciais que caíram na região no sábado e no domingo, confirmaram hoje as autoridades locais.

Duas pessoas morreram na província de Málaga e uma na província de Granada, segundo as equipas de emergência, que resgataram os três corpos nas últimas horas.

Os dois mortos em Málaga foram arrastados pela água de um pequeno rio, que tentaram cruzar quando viajavam numa furgoneta, enquanto a vítima de Granada, um rapaz com cerca de 20 anos, foi levada pelas águas quando seguia numa motocicleta, disseram as mesmas fontes.

O presidente do governo regional da Andaluzia (Junta da Andaluzia), Juanma Moreno, pediu hoje "máxima prudência" a toda a população face às chuvas torrenciais, que são "cada vez mais reiteradas" na região.

Juanma Moreno lamentou as "consequências trágicas" do temporal e pediu atenção aos avisos e alertas da proteção civil e outras autoridades para serem evitadas mais mortes.

O temporal atingiu a Andaluzia durante o fim de semana e provocou chuvas torrenciais até à madrugada passada.

A linha de emergência 112 da região recebeu quase 500 chamadas por causa do mau tempo, entre sábado e as 06:30 locais de hoje (05:30 em Lisboa).

Os avisos e alertas da meteorologia e da proteção civil da Andaluzia foram levantados às 04:00 da madrugada de hoje (03:00 em Lisboa).