Possibilidade de queda de neve nos picos altos a partir de hoje

A previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para este dia de Natal aponta para a possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da ilha da Madeira, num quadro de tempo instável que deverá prolongar-se até ao final da semana.

Segundo o IPMA, esta quarta-feira, 25 de Dezembro, será marcada por períodos de céu muito nublado e aguaceiros, mais frequentes na vertente norte e nas terras altas, onde a precipitação poderá ocorrer sob a forma de neve - ao final da madrugada a temperatura desceu aos 0,0 ºC no Pico do Areeiro. O vento sopra fraco a moderado, do quadrante norte, podendo tornar-se por vezes forte nas terras altas e nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira, bem como na ilha do Porto Santo, pelo menos até final da manhã.

Na região do Funchal, prevêem-se períodos de muita nebulosidade, com possibilidade de aguaceiros e vento fraco.

Quanto ao estado do mar, na costa norte são esperadas ondas de norte/noroeste com 2 a 3 metros. Na costa sul, as ondas serão inferiores a 1 metro, podendo atingir 1 a 1,5 metros na parte oeste da ilha da Madeira. A temperatura da água do mar deverá variar entre os 19 e os 20 graus.

Para quinta-feira, dia 26, o IPMA prevê céu geralmente muito nublado e aguaceiros mais frequentes e intensos na vertente norte e nas terras altas, podendo novamente ocorrer queda de neve nos pontos mais elevados da ilha. O vento deverá intensificar-se a partir da tarde, rodando para oeste/noroeste e soprando moderado a forte, com rajadas até 70 km/h nos extremos da ilha da Madeira e no Porto Santo, e até 90 km/h nas terras altas. No Funchal, mantêm-se os aguaceiros fracos e dispersos, com vento em geral fraco, tornando-se fraco a moderado durante a tarde.

Na sexta-feira, dia 27, e no sábado, dia 28, mantém-se a previsão de céu muito nublado e aguaceiros, sobretudo na vertente norte e nas terras altas, onde a precipitação deverá ocorrer sob a forma de neve nos pontos mais altos da ilha da Madeira. O vento continuará moderado a forte, com rajadas significativas nas zonas mais expostas e nas serras. Está ainda prevista uma pequena descida da temperatura na sexta-feira, seguindo-se uma ligeira subida da temperatura máxima no sábado.

De acordo com o IPMA, esta situação meteorológica resulta da influência conjunta de um anticiclone localizado na região dos Açores e de uma região depressionária sobre a Península Ibérica, que transporta uma massa de ar frio para o arquipélago, condicionando o estado do tempo na Madeira até ao último domingo do ano.