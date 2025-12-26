 DNOTICIAS.PT
Cidadã estrangeira sofre doença súbita no Pico do Areeiro

None

Uma cidadã estrangeira, com cerca de 70 anos, foi vítima de uma doença súbita, esta manhã, no Pico do Areeiro.

A mulher terá sofrido uma baixa de tensão enquanto se encontrava naquele local, necessitando de assistência médica.

O alerta foi dado às autoridades, tendo os Bombeiros Voluntários Madeirenses sido mobilizados para o local. Após a prestação dos primeiros socorros, a vítima foi transportada para o hospital.

