Cidadã estrangeira sofre doença súbita no Pico do Areeiro
Uma cidadã estrangeira, com cerca de 70 anos, foi vítima de uma doença súbita, esta manhã, no Pico do Areeiro.
A mulher terá sofrido uma baixa de tensão enquanto se encontrava naquele local, necessitando de assistência médica.
O alerta foi dado às autoridades, tendo os Bombeiros Voluntários Madeirenses sido mobilizados para o local. Após a prestação dos primeiros socorros, a vítima foi transportada para o hospital.
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo