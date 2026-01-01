Entre a estabilidade e a pressão

No ano em que a Autonomia assinala meio século, revelamos os grandes desafios que vão marcar 2026.

Assim, nesta primeira edição do DIÁRIO de 2026, poderá ler sobre as perspetivas que se abrem da Saúde ao Turismo, passando pelo impacto da Inteligência Artificial no quotidiano, pelos processos judiciais mediáticos, pelo calendário político entre Funchal e Lisboa e até pela derradeira oportunidade de Cristiano Ronaldo conquistar um Mundial, sem esquecer o cardápio de festas e concertos.

Este é também o ano em que o DIÁRIO cumpre o seu 150.º aniversário, com um plano de actividades extenso, ambicioso e repleto de novidades. Estas podem ser conhecidas de antemão no seu matutino, em papel ou através da versão e-paper.

Como sempre, poderá também acompanhar toda a actualidade informativa através da nossa aplicação ‘mobile’, no ‘site’ ou ainda nas nossas páginas de Facebook e Instagram.

Resta-nos desejar-lhe um Bom Ano de leituras com o seu DIÁRIO!