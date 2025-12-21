Zelensky pede aos EUA pressão sobre a Rússia e enviado russo já está na Florida

O Presidente ucraniano pediu no sábado aos Estados Unidos que aumentem a pressão sobre a Rússia, enquanto o enviado económico russo Kirill Dmitriev chegou a Miami, Florida, para novas negociações com o objetivo de pôr fim ao conflito na Ucrânia.

Segundo uma fonte russa citada pela agência France-Presse, o enviado económico russo já chegou a Miami para as novas negociações com o objetivo de pôr fim ao conflito que resultou da invasão pela Rússia da Ucrânia.

Anteriormente, Dmitriev tinha declarado numa mensagem na rede social X (antigo Twitter) que estava "a caminho".

"Os Estados Unidos precisam de deixar claro: se não houver um caminho diplomático, haverá uma pressão total", disse Volodymyr Zelensky, em Kiev, citando a possibilidade, por exemplo, de fornecer mais armas à Ucrânia e alargar as sanções contra a Rússia.

O Presidente ucraniano considerou que "Vladimir Putin ainda não sente o tipo de pressão que deveria ser aplicada", defendendo que só os norte-americanos são capazes de persuadir o Presidente russo a cessar o conflito na Ucrânia, que dura há quase quatro anos.

"Penso que os Estados Unidos e o Presidente Trump têm esse poder. E penso que não devemos procurar alternativas aos Estados Unidos", insistiu Zelensky.

Negociadores ucranianos, europeus e norte-americanos estão em Miami, na Florida, para participar em conversações lideradas por Steve Witkoff, enviado especial norte-americano, e Jared Kushner, genro de Trump.

Embora não estivesse inicialmente prevista uma mesa-redonda que reúna todas as partes, o Presidente ucraniano admitiu hoje a possibilidade de negociações diretas entre a Ucrânia e a Rússia, propostas pelos Estados Unidos.

A confirmar-se, este seria o primeiro encontro deste tipo em seis meses.

Zelensky acrescentou, no entanto, que "não tinha a certeza se daí resultaria algo de novo", dado que os encontros anteriores na Turquia, no verão, resultaram apenas em trocas de prisioneiros.

Witkoff e Kushner reuniram-se na sexta-feira perto de Miami com o negociador ucraniano Rustem Umerov e representantes de França, do Reino Unido e da Alemanha.

A inclusão direta dos europeus é um novo desenvolvimento em comparação com as reuniões anteriores realizadas nas últimas semanas entre ucranianos e americanos em Genebra (Suíça), Miami e Berlim (Alemanha).

Os detalhes da nova versão do plano inicial não são conhecidos, mas, segundo o Presidente ucraniano, envolve concessões territoriais da Ucrânia em troca de garantias de segurança ocidentais.

Na sexta-feira, Putin afirmou que "a bola" estava "no campo" de Kiev e dos aliados europeus, pois a Rússia já tinha concordado com "compromissos" durante as suas próprias negociações com os norte-americanos. Cada vez mais impaciente, Trump instou Kiev a "agir rapidamente".

Enquanto as negociações diplomáticas prosseguem, o exército russo continua a bombardear Odessa e os seus arredores, no sul da Ucrânia, provocando hoje um grande incêndio no maior terminal de óleo vegetal do país, no qual morreu um funcionário.

Os russos intensificaram os bombardeamentos nas últimas semanas nesta região banhada pelo Mar Negro, onde dezenas de milhares de pessoas continuam sem energia elétrica, em parte como retaliação pelos crescentes ataques ucranianos a petroleiros da "frota fantasma" russa.

"O inimigo está a destruir deliberadamente as infraestruturas logísticas da região de Odessa e a aterrorizar os civis", declarou o vice-primeiro-ministro ucraniano, Oleksiy Kuleba, responsável pela reconstrução.

O Presidente ucraniano disse que "a Rússia está mais uma vez a tentar restringir o acesso da Ucrânia ao mar e a bloquear" as suas "regiões costeiras".

Na sexta-feira à noite, um míssil balístico matou oito pessoas perto de Odessa. Moscovo afirmou hoje ter capturado duas aldeias nas regiões de Sumy (norte) e Donetsk (leste), enquanto Kiev reportou a destruição de dois caças russos num aeródromo localizado na península da Crimeia, território ocupado.