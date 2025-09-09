Desinformação gerada por IA quase duplica em Agosto de 2025

A difusão de informações falsas sobre temas noticiosos pelas principais ferramentas de Inteligência Artificial (IA) quase duplicou entre agosto de 2024 (18%) e agosto deste ano (35%), concluiu um relatório da organização de combate à desinformação NewsGuard.

De acordo com o documento, o aumento reflete uma compensação estrutural, pois "à medida que os 'chatbots' (assistente virtual que usa inteligência artificial e programação para comunicar por texto com os utilizadores) adotaram pesquisas na 'web' em tempo real, deixaram de se recusar a responder a perguntas".

A taxa de não-resposta passou de 31% em agosto de 2024 para 0% no mesmo mês deste ano, enquanto, em 35% das respostas a probabilidade de repetirem informações falsas quase duplicou.

"Os LLMs agora extraem informações de um ecossistema 'online' poluído, por vezes deliberadamente semeado por vastas redes de atores maliciosos, incluindo operações de desinformação russas, e tratam fontes não confiáveis como credíveis", lê-se na informação divulgada.

Neste sentido, a taxa de falha geral mais ampla (definida como repetir uma alegação falsa ou recusar-se a desmascará-la simplesmente recusando-se a responder) aumentou de 35% em agosto de 2024 para 49% no mês passado.

Entre as narrativas de desinformação detetadas estão as próximas eleições parlamentares da Moldávia, as relações entre a China e o Paquistão, as negociações de paz na Ucrânia e o debate em torno da imigração.

Na auditoria de agosto de 2025, os 'chatbots' que mais frequentemente produziram afirmações falsas nas suas respostas sobre temas noticiosos foram o Inflection (56,67%) e o Perplexity (46,67%).

O ChatGPT e o MetaAI espalharam falsidades 40% das vezes, assim como o Copilot e o Mistral, 36,67% das vezes, enquanto os modelos com as menores taxas de falha foram Claude (10%) e Gemini (16,67%).

O documento sugere ainda que "agentes mal-intencionados estão a explorar esta nova ânsia em responder a perguntas através de 'sites' de baixo engajamento, publicações em redes sociais e fábricas de conteúdo gerado por IA que os modelos não os conseguem distinguir de fontes confiáveis".

A NewsGuard é uma organização especializada na luta contra a desinformação que explora notícias e a forma como a desinformação se espalha 'online', com o objetivo de descobrir as forças que moldam as narrativas falsas disseminadas na internet.