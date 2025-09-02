Xi diz a Putin que quer reforçar os intercâmbios e melhorar coordenação

O Presidente chinês, Xi Jinping, disse hoje ao homólogo russo, Vladimir Putin, que está disposto a "reforçar os intercâmbios" e a melhorar a coordenação com Moscovo em áreas de interesse estratégico para ambos os países.

"As relações entre a China e a Rússia resistiram a um ambiente internacional em mudança e constituem um exemplo de como devem ser as relações entre grandes potências: caracterizam-se por boa vizinhança duradoura, coordenação estratégica abrangente e cooperação mutuamente benéfica", disse Xi, citado pela televisão estatal CCTV.

Durante o encontro em Pequim, o chefe de Estado chinês expressou o desejo de "promover um desenvolvimento ainda mais profundo das relações" bilaterais, sublinhando que os dois países devem "aprofundar a integração dos seus interesses" e "fazer todos os esforços para consolidar e manter a cooperação".

Xi agradeceu a Putin a presença no desfile militar desta quarta-feira, que assinala o 80.º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial no Pacífico, e recordou a sua participação, em maio, nas comemorações do Dia da Vitória em Moscovo. Ambos os eventos demonstram a "firme determinação" da China e da Rússia em salvaguardar os resultados da guerra, afirmou.

"É necessário manter uma visão correta da história da Segunda Guerra Mundial", afirmou o líder chinês, que apelou ainda à "defesa firme dos propósitos e princípios da Carta das Nações Unidas" e à construção de "um sistema de governação global mais justo e equitativo".

Xi destacou que tanto Pequim como Moscovo valorizam a "igualdade soberana", o "Estado de direito internacional" e o "multilateralismo", e apelou ao reforço da cooperação em plataformas como as Nações Unidas, a Organização de Cooperação de Xangai (SCO), os BRICS e o G20.

Segundo a CCTV, Putin afirmou que os laços bilaterais atingiram um "nível historicamente elevado" e demonstram "grande importância estratégica".

O Presidente russo agradeceu também a Xi pela presença nas celebrações do Dia da Vitória, sublinhando que a participação no desfile de quarta-feira envia ao mundo a mensagem de que "Rússia e China se apoiaram mutuamente e lutaram lado a lado na Guerra Mundial Antifascista".

"Desempenhámos um papel crucial na vitória, tanto na frente europeia como na oriental. Hoje mostramos a nossa determinação em defender juntos os frutos dessa vitória", afirmou Putin.

O líder russo acrescentou que Moscovo está disposta a "manter a coordenação estratégica com a China, reforçar os contactos ao mais alto nível e aprofundar a cooperação prática em diversas áreas", com vista a promover o desenvolvimento sustentado da parceria bilateral.

Xi, Putin e o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, demonstraram na segunda-feira a sua proximidade política durante a 25.ª cimeira da SCO, em Tianjin, nordeste da China, onde Putin agradeceu os "esforços" da China, da Índia e de outros parceiros para tentar pôr fim à guerra na Ucrânia.

Na sua intervenção, Putin defendeu a necessidade de "eliminar as causas do conflito para alcançar uma solução duradoura", referindo-se ao entendimento obtido na sua mais recente reunião com o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, como um passo rumo à paz.

Na mesma cimeira, Xi Jinping criticou a hegemonia ocidental e afirmou que a SCO deve tornar-se "um pilar da multipolaridade e da democratização das relações internacionais".

A organização condenou ainda as "ingerências nos assuntos internos" com base em argumentos de defesa dos direitos humanos e rejeitou "abalos ao comércio internacional".

O encontro entre Xi e Putin antecede o desfile militar marcado para esta quarta-feira na Praça Tiananmen, em Pequim, que assinala o 80.º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial no Pacífico. O evento contará também com a presença do líder norte-coreano, Kim Jong-un.