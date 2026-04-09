G7 debate impacto económico da guerra na próxima semana nos EUA

Os ministros das Finanças do G7 reúnem-se na próxima quarta-feira, em Washington (EUA), para coordenar a resposta ao impacto económico da crise no Médio Oriente, disse hoje o ministro da Economia francês.

Numa entrevista à France Info, Roland Lescure informou que viajará na próxima semana para Washington, onde presidirá a uma reunião do G7 de ministros das Finanças na próxima quarta-feira, para reforçar a cooperação entre os membros: Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Reino Unido e Japão.

Segundo o ministro, este encontro visa "coordenar, trocar informações, avaliar os diagnósticos e agir" face à volatilidade dos mercados energéticos.

"Estamos perante uma situação extremamente volátil que exige coordenação internacional", sublinhou.

Roland Lescure considerou que esta reunião permitirá analisar as consequências económicas do conflito, incluindo o abastecimento energético, mas também a inflação e a estabilidade dos mercados.

Além disso, espera que os ministros das Finanças do G7 avaliem medidas para atenuar o impacto sobre os consumidores e as empresas.

O ministro francês, cujo país exerce este ano a presidência rotativa do G7, recordou que a ação conjunta do grupo já permitiu medidas concretas recentemente.

"Graças à ação do G7, graças à ação da França, libertámos reservas estratégicas para garantir que haja petróleo disponível em todo o mundo, incluindo em zonas onde escasseia", declarou.

A crise atual demonstra a necessidade de uma resposta coletiva, pelo que "França age, mas não age sozinha", sublinhou Roland Lescure, após referir um contexto marcado pela fragilidade do cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irão e pela incerteza quanto à evolução do conflito.

Perante a situação energética, muitos governos implementaram medidas para limitar o impacto das dificuldades de abastecimento e do forte aumento dos preços da energia, apesar da incerteza sobre a duração do conflito e a extensão das hostilidades.

A nível interno, o ministro francês calculou que o custo da guerra no Médio Oriente para as finanças públicas francesas pode ascender a cerca de 4.000 milhões de euros, caso o conflito se prolongue durante todo o ano.

O Grupo dos Sete, ou G7, é o grupo dos países mais industrializados do mundo, composto por Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Reino Unido e Japão.