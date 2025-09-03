IL diz querer mais acção e menos promessas para a Praia das Palmeiras

A IL veio hoje a público defender a requalificação urgente da Praia das Palmeiras, em Santa Cruz, cujos problemas como a "inexistência de balneários e a insuficiência de estacionamento em muito afectam, já há muito tempo, a experiência dos utilizadores e a valorização do espaço".

As limitações da Praia das Palmeiras, um dos principais pontos de lazer do concelho, não são de agora.

É inaceitável que uma praia de referência do concelho continue ao abandono, sem balneários condignos e com estacionamento deficitário. Não basta oferecer um espaço balnear agradável – é preciso garantir condições dignas, seguras e funcionais para todos. João Côrte Fernandes, candidato da IL à Câmara Municipal de Santa Cruz

A IL propõe uma "solução clara e eficiente", e que "não requer investimentos megalómanos, nem projectos anunciados com pompa e circunstância, em períodos eleitorais, mas que não saem do papel: a construção de balneários modernos, devidamente equipados e adaptados a pessoas com mobilidade reduzida; a requalificação da zona envolvente com um plano de estacionamento organizado e sustentável; e a adoção de tecnologias inteligentes para monitorizar fluxos de utilização e assegurar a manutenção contínua da praia".

Para João Côrte Fernandes, “o estado de abandono em que a Praia das Palmeiras se encontra explica bem porque é que Santa Cruz continua a ser um local de passagem. Um concelho que não aproveita e potencia o que de melhor tem para oferecer. É triste constatar que, doze anos depois, a requalificação da Praia das Palmeiras continua no papel e a ser alvo de promessas com fins eleitoralistas. Está na altura de mudar. De agir, em vez de prometer".

A Iniciativa Liberal compromete-se a contribuir activamente para a transformação da Praia das Palmeiras num exemplo de organização, dignidade e valorização do património natural do concelho.