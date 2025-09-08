DJ Augusto traz funk brasileiro às Vespas
O Dj oficial da artistas brasileira Anitta vai estar nas Vespas, este sábado. Dj Augusto é um dos nomes mais sonantes, neste momento, no funk brasileiro.
Começou no Brasil, mas em 2017 deu início à sua carreira internacional. Já marcou presença nos principais clubes e festivais em mais de dez países, "espalhando a essência do funk carioca e conquistando plateias com performances de altíssimo nível".
" O seu estilo alia a força das batidas brasileiras à dinâmica da música electrónica contemporânea, criando atuações únicas, intensas e vibrantes. Reconhecido pela sua energia em palco e pela capacidade de interagir com o público, DJ Augusto tornou-se um verdadeiro embaixador do funk brasileiro no mundo", indica nota à imprensa.