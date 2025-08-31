Lei permite que criança seja DJ?

Diego Gonzalez (nome artístico de Diego Gonçalves Freire), publicitado como o DJ português mais jovem do mundo, foi um dos cabeças de cartaz das Festas de São Vicente, na passada sexta-feira, 29 de Agosto.

À primeira vista pode parecer surpreendente, fofo ou engraçado. Todavia, a participação de um menino, de apenas 7 anos de idade, num espectáculo nocturno, vem suscitar algumas questões sobre o impacto do exercício deste tipo de actividades no desenvolvimento salutar das crianças e jovens artistas. Importa, por isso, analisar esta questão à luz do direito de protecção de crianças e jovens.

Ao DIÁRIO, a presidente da Comissões de Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Machico, esclarece que “os pais podem solicitar autorização para as crianças participarem nessas artes de espectáculos”. Todavia, existem regras, sublinha Márcia Góis.

“De acordo com a Lei de protecção de crianças e jovens as crianças, [os menores] não devem trabalhar, mas há uma modalidade – um requerimento – que é pedido à Comissão [Nacional de Protecção das Crianças e Jovens] da sua área de residência para a participação em artes e espectáculos [que o possibilita]”, clarifica a responsável.

Com efeito, a Lei de protecção de crianças e jovens em perigo (Lei n.º 147/99, de 01 de Setembro) indica que a participação de menores actividades de natureza cultural, artística ou publicitária carece de autorização da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens da área da residência do menor.

Este modelo de requerimento de autorização está disponível no site da Comissão Nacional de Protecção de Crianças e Jovens em Risco ou através do portal para o Balcão do Empreendedor do Governo.

É gratuito.

Documentos e requisitos

Para pedir autorização à CPCJ, a entidade promotora de artes e espectáculos deve entregar os seguintes documentos:

requerimento - Participação em atividades culturais, artísticas ou publicitárias ficha de aptidão da criança emitida pela medicina do trabalho da entidade promotora, após consulta do médico da criança, certificando que tem capacidade física e psíquica adequadas à participação nas actividades;

declaração emitida pelo estabelecimento de ensino, com o horário escolar e informação sobre o aproveitamento escolar da criança;

autorização dos representantes legais da criança;

parecer de sindicato e de associação de empregadores representativos, onde consta a compatibilidade entre a participação prevista e a idade do menor. Na ausência de resposta, deve ser entregue uma prova de que o pedido do parecer foi feito, no mínimo, 5 dias úteis antes da apresentação do requerimento. Caso o parecer do sindicato ou da associação de empregadores seja desfavorável, pode ser entregue uma apreciação da entidade promotora.

Procedimento

A entidade promotora de artes e espectáculos deve pedir a autorização à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ) da área da residência da(s) criança(s) ou jovem, ao preencher o Requerimento - Participação em actividades culturais, artísticas ou publicitárias.

O requerimento pode ser entregue das seguintes formas:

Por e-mail: através do e-mail da CPCJ da área de residência da criança

através do e-mail da CPCJ da área de residência da criança No balcão de atendimento: na CPCJ da área de residência da criança

na CPCJ da área de residência da criança Por correio: para a morada da CPCJ da área de residência da criança.

A CPCJ irá depois comunicar a autorização e o prazo de validade da mesma à entidade requerente, à entidade fiscalizadora - Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT), aos representantes legais da criança e ao estabelecimento de ensino.

Caso haja alterações no horário escolar, no aproveitamento escolar ou no comportamento da criança, a situação é reavaliada pela CPCJ, que pode retirar a autorização.

Prazo de emissão/ decisão

A CPCJ tem 20 dias para apresentar a decisão, pelo que a entidade deve salvaguardar esse prazo antes do início da actividade em causa.

Caso a entidade não apresente todos os elementos e/ou documentos no pedido de autorização, tem 10 dias para corrigir as falhas identificadas pela CPCJ.

O prazo de decisão da CPCJ fica suspenso enquanto a entidade não entregar os elementos em falta.