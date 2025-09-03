Jam e Marginal celebram entrada em grande no mês de Setembro

A sala Marginal, da discoteca Vespas Club, na cidade do Funchal, apresenta esta sexta-feira 5 de Setembro, a noite 'Breath' com o DJ Hernandez.

DJ residente e produtor, reconhecido pelo seu percurso em diferentes eventos, dentro e fora de portas. Os sets de Hernandez são descritos como "autênticas viagens, guiando o público por sonoridades electrónicas sofisticadas, sempre com ritmo, envolvência e personalidade".

No sábado, 6 de Setembro, a noite intensifica-se com mais uma edição da já emblemática 'Electronic Generation'. O convidado é Nelson Caires, figura incontornável da cena electrónica regional, cujo estilo energético e cheio de textura promete uma sessão memorável, conduzindo os presentes numa viagem sonora marcada pelo pulso rítmico e pela intensidade que o caracterizam.

Na porta ao lado, a sala Jam também prepara um início de Setembro à altura. Na sexta-feira, Tony Freitas assume a cabine com um repertório que faz viajar no tempo com 'Dance Hits' 80´s, 90´s and 2000.

Já no sábado, o Jam convida o público a mergulhar na temática 'Last Summer Jam', uma celebração que terá Maurílio Freitas no comando das sonoridades.

Entre a sofisticação electrónica do Marginal e o ambiente festivo do Jam, Setembro arranca com música em estado puro.