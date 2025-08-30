Fogo em Santo António já está extinto

O fogo que deflagrou esta tarde numa zona de mato, em Santo António, no Caminho dos Três Paus à Viana, já está extinto.

Para o local foram mobilizados 31 operacionais, cinco veículos e o helicóptero do Serviço Regional de Protecção Civil.

Para o local seguiram os Bombeiros Sapadores do Funchal, os Bombeiros Voluntários Madeirenses, os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, a Polícia Florestal, Polícia de Segurança Pública e Guarda Nacional Republicana.