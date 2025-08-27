Pelo menos duas crianças mortas e 17 feridos em ataque armado a escola católica de Minneapolis

Pelo menos duas crianças morreram e 17 pessoas, 14 das quais crianças, ficaram hoje feridas, duas delas em estado crítico, num ataque armado a uma escola católica de Minneapolis, no estado norte-americano do Minnesota, indicou a polícia.

Numa conferência de imprensa, o comandante da polícia municipal, Brian O'Hara, afirmou que o autor do ataque - armado com uma espingarda, uma caçadeira e uma pistola - se aproximou da parte lateral da igreja e abriu fogo, através das janelas, sobre as crianças que estavam sentadas em bancos a assistir à missa na primeira semana de aulas, na Escola Católica Annunciation.

As crianças que morreram tinham 8 e 10 anos, e a sua identidade não foi revelada. Desconhece-se ainda também quantas pessoas se encontravam no local a assistir à missa.

De acordo com O'Hara, o autor deste ato de violência, de "20 e poucos anos" e que se suicidou no local, não tem um longo cadastro. As autoridades estão a investigar qual terá sido o motivo do crime.

"Foi um ato deliberado de violência contra crianças inocentes e outras pessoas durante um ato de culto religioso. A crueldade e a cobardia de disparar sobre uma igreja cheia de crianças são absolutamente incompreensíveis", declarou o comandante da polícia, salientando que uma prancha de madeira foi colocada a barrar a passagem por algumas das portas laterais.

O hospital pediátrico Children's Minnesota indicou, num comunicado, que cinco crianças ali foram internadas para tratamento, ao passo que Thomas Wyatt, diretor do serviço de urgência do hospital Hennepin Healthcare, o maior do estado, informou que admitiu 11 feridos do ataque armado à escola, nove dos quais crianças, com idades entre os 6 e os 14 anos.

Bill Bienemann, que vive a dois quarteirões de distância e costuma ir à missa à Igreja de Annunciation, relatou ter ouvido dezenas de tiros, talvez uns 50, ao longo de quatro minutos.

A escola foi evacuada e as famílias dos alunos foram posteriormente encaminhadas para uma "zona de reunião". Do lado de fora, no meio de um forte dispositivo policial fardado, crianças com os seus uniformes saíam do edifício aos poucos, acompanhadas por adultos, dando abraços demorados e limpando lágrimas.

Polícias e agentes locais, estaduais, municipais e federais reuniram-se na área, um bairro residencial e comercial arborizado a cerca de oito quilómetros a sul do centro de Minneapolis.

Datada de 1923, a escola, que leciona do jardim-de-infância até ao oitavo ano, tinha uma missa para todos os alunos marcada para as 08:15 de hoje, de acordo com o seu 'site' na Internet.

Segunda-feira foi o primeiro dia de aulas, e publicações recentes da escola nas redes sociais mostravam crianças a sorrir num evento de regresso às aulas, a segurar projetos de arte de verão, a brincar juntas e a comer gelados.

Este foi o mais recente de uma série de ataques armados fatais na cidade em menos de 24 horas: na terça-feira à tarde, uma pessoa morreu e outras seis ficaram feridas num tiroteio, em frente a uma escola secundária em Minneapolis; e horas depois, duas pessoas morreram em outros dois tiroteios na cidade.

O ataque armado de hoje na escola católica de Minneapolis ocorreu também após uma onda de chamadas falsas sobre alegados tiroteios em pelo menos uma dúzia de 'campus' universitários dos Estados Unidos.

Os avisos falsos, por vezes com sons de tiros em fundo, levaram as universidades a emitir mensagens de texto com as palavras "corre, esconde-te, luta", assustando os estudantes de todo o país no início do ano letivo.