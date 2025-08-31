Pelo menos três mortos em ataques russos na região de Donetsk

Pelo menos três civis morreram e seis ficaram feridos em ataques russos na região ucraniana de Donetsk nas últimas 24 horas, declarou hoje o chefe da administração militar regional, Vadim Filashkin, na rede social Telegram.

Desde o início da invasão da Rússia em grande escala na Ucrânia, em fevereiro de 2022, as forças russas mataram 3.441 habitantes da região e feriram 7.922. Estes números não incluem as mortes ocorridas em Mariupol e Volonovakha.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, alertou no sábado que a Rússia pode estar a preparar uma nova ofensiva em grande escala em Pokrovsk (na região de Donetsk).

De acordo com o comando geral da Ucrânia, foram registados 182 combates na linha da frente nas últimas 24 horas, assim como foram relatados vários ataques com drones e mísseis russos.

Em Odessa (sul), um ataque noturno danificou as infraestruturas elétricas, resultando num apagão que afetou 29 mil casas, segundo a administração militar regional.

Em Zaporijia (leste), foram registados 391 ataques nas últimas 24 horas, dos quais resultaram pelo menos um morto e vários feridos.

Na Rússia, os sistemas de defesa aérea russos abateram 21 drones ucranianos sobre quatro regiões russas durante a madrugada de hoje, segundo fontes militares de Moscovo.

"Ao longo da noite passada, as defesas aéreas intercetaram e destruíram 21 drones de asa fixa", informou o Ministério da Defesa russo no Telegram.

De acordo com o comando militar russo, foram abatidos 11 drones na região de Volgogrado e oito na região de Rostov. Outros dois foram abatidos nas regiões fronteiriças de Belgorod e Bryansk.

Segundo o governador de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, numa mensagem publicada no Telegram, dois civis ficaram hoje feridos depois de um drone ter lançado um engenho explosivo junto a um edifício residencial na capital regional.

Na cidade de Novaya Tavolzhanka, no distrito de Shebekino, outra mulher ficou gravemente ferida quando um engenho explosivo foi lançado de um drone.