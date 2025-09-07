Festival de Folclore anima a vila da Ribeira Brava

A vila da Ribeira Brava acolheu este domingo, 7 de Setembro, o FestiBrava, festival de folclore que junta quatro grupos, sendo um deles oriundo da cidade de Chaves – Grupo de Folclore Vila Medieval de Santo Estêvão.

Pelo palco passaram os Grupos de Folclore da Casa do Povo do Campanário, da Casa do Povo da Ribeira Brava e o Grupo de Folclore Cultural e Recreativo da Quinta Grande.

Ricardo Nascimento, presidente da Câmara Municipal, destacou a importância do evento que continua a marcar a identidade cultural do povo madeirense e, em particular, da Ribeira Brava, na preservação das tradições e do legado deixado pelas anteriores gerações.

“O folclore faz parte da nossa essência, do nosso ADN madeirense e é preciso valorizá-lo e transmiti-lo às novas gerações, pelo que estes eventos são essenciais para a transmissão dos valores que herdamos e que queremos manter”, referiu o autarca durante a sessão de abertura do certame, recordando que ao longo dos seus mandatos sempre apoiou a cultura, a etnografia e o folclore que funcionam como “catalisadores para o desenvolvimento da comunidade” ao reafirmar a sua identidade e fortalecer o seu sentimento de pertença.

Trata-se de um evento que se realiza no domingo da Festa do Bom Jesus, na Ponta Delgada, sendo uma das tradições a passagem dos romeiros pela vila da Ribeira Brava.

O FestiBrava é organizado pela Casa do Povo da Ribeira Brava e conta com o apoio da Câmara Municipal.