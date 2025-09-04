Seleção lusa arranca qualificação como 'superfavorito' em Erevan

Portugal arranca no sábado a fase de apuramento para o Mundial2026 de futebol com um teste na Arménia perante uma seleção de um nível bem mais baixo, mas que em casa pode complicar.

A seleção nacional começa o Grupo F, que inclui ainda Hungria e Irlanda, como 'superfavorito' ao primeiro lugar e ao apuramento direto para o próximo Campeonato do Mundo, o nono da sua história, mas logo nas duas primeira rondas tem deslocações que podem criar problemas.

Além do duelo em Erevan, Portugal joga três dias depois em Budapeste com a seleção húngara, naquele que é, em teoria, a viagem mais complicada para a equipa de Roberto Martínez neste apuramento.

Esta será a primeira aparição de Portugal desde que conquistou em junho, em Munique, com alguma surpresa, a Liga das Nações, numa partida que terá um significado especial, já que será também a primeira desde a morte de Diogo Jota.

O antigo avançado, e também do seu irmão André Silva, faleceram em 03 de julho na sequência de um acidente de viação.

O lateral João Cancelo, que falhou a 'final four' da Liga das Nações, está de regresso e é mesmo provável que apareça num 'onze' de Roberto Martinez em que João Félix poderá ser a surpresa.

O avançado mudou-se para o Al Nassr e tem feito dupla no ataque da equipa saudita com Cristiano Ronaldo, situação que o selecionador nacional poderá aproveitar, ainda mais com Rafael Leão ausente devido a lesão.

Francisco Conceição iniciou os trabalhos da equipa das 'quinas' com algumas limitações físicas, tudo aponta que também poderá ser opção na capital arménia.

Portugal parece ter tudo para sair de Erevan com a primeira vitória no apuramento, mas sempre que atuou na Arménia teve dificuldades, somando dois empates (0-0 e 1-1) e apenas um triunfo, por 3-2, numa partida com a ajuda muito preciosa de Cristiano Ronaldo, que assinou um 'hat-trick'.

A Arménia, antiga república soviética, nunca ficou perto de garantir a qualificação para uma grande competição e perdeu Aida mais nível nos últimos anos, sobretudo desde 2022, quando perdeu a sua maior estrela, o médio Henrikh Mkhitaryan, que se retirou do futebol internacional.

A seleção arménia, que conta muitos jogadores do Noah, o atual campeão local, vai estrear o técnico Yeghishe Melikyan e terá como 'força' as 15 mil pessoas que vão encher o Vazgen Sargsyan Republican Stadium.

O encontro está agendado para as 20:00 locais (17:00 em Lisboa).