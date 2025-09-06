Portugal arranca hoje apuramento frente à Arménia em Erevan

Portugal arranca hoje a fase de apuramento para o Mundial2026 de futebol com um teste frente à Arménia, em Erevan, no primeiro jogo desde a conquista da Liga das Nações e a morte de Diogo Jota.

A seleção portuguesa começa o Grupo F, que inclui ainda Hungria e Irlanda, como 'superfavorito' ao primeiro lugar e ao apuramento direto para o Campeonato do Mundo de 2026, que será o nono da sua história, mas logo na estreia atua num local que tem sido sempre complicado.

Na capital arménia, no seu registo histórico, Portugal somou dois empates (0-0 na qualificação para Mundial1998 e 1-1 no apuramento para o Euro2008) e alcançou uma vitória, por 3-2, com um 'hat-trick' de Cristiano Ronaldo, em 2015, no caminho para a conquista do Europeu de 2016.

Esta será a primeira aparição de Portugal desde que conquistou em junho, em Munique, com alguma surpresa, a Liga das Nações, numa partida que terá um significado especial, já que será também a primeira desde a morte de Diogo Jota.

O antigo avançado, e também do seu irmão André Silva, faleceram em 03 de julho na sequência de um acidente de viação.

De acordo com a Federação de Futebol da Arménia, os adeptos locais irão fazer uma homenagem a Diogo Jota durante a partida no minuto 21, número que usava normalmente na camisola, com um grande salva de palmas.

O lateral João Cancelo, que falhou a 'final four' da Liga das Nações, está de regresso e é mesmo provável que apareça no 'onze' de Roberto Martinez, já que Diogo Dalot acabou dispensado devido a lesão, com o seu lugar a ser ocupado por Nuno Tavares.

A Arménia, antiga república soviética, nunca ficou perto de garantir a qualificação para uma grande competição e perdeu Aida mais nível nos últimos anos, sobretudo desde 2022, quando perdeu a sua maior estrela, o médio Henrikh Mkhitaryan, que se retirou do futebol internacional.

O encontro está agendado para as 20:00 locais (17:00 horas em Lisboa), no Vazgen Sargsyan Republican Stadium, recinto em Erevan com capacidade para 15 mil adeptos, e terá arbitragem do inglês Anthony Taylor.

Logo após a partida, a comitiva lusa viaja até Budapeste onde no 09 de setembro defronta a Hungria, na segunda jornada do Grupo F.