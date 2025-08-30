PSG isola-se à condição no topo da Liga francesa com 'hat-trick' de João Neves

O Paris Saint-Germain isolou-se hoje provisoriamente na liderança da Liga francesa de futebol, ao vencer em Toulouse (6-3), com um 'hat-trick' do português João Neves, numa terceira jornada em que o Nantes, treinado por Luís Castro, ganhou.

O médio internacional luso marcou de forma acrobática aos sete e 14 minutos e completou o primeiro 'hat-trick' da carreira aos 78, com um remate de fora da área, anotando tantos golos num só encontro quanto os que tinha totalizado na época passada na prova pelos tetracampeões gauleses e campeões europeus, cuja vantagem foi ampliada por Bradley Barcola, aos nove, e com dois penáltis de Ousmane Dembélé, aos 31 e 51.

O Toulouse ainda reduziu pelo inglês Charlie Cresswell, aos 37 minutos, por Yann Gboho, aos 89, e pelo suplente Alexis Vossah, aos 90+1, mas viu o guarda-redes parisiense Lucas Chevalier defender duas grandes penalidades, do camaronês Frank Magri e do venezuelano Cristian Cásseres, aos 45+6 e 45+8 - a segunda por repetição da primeira.

João Neves foi totalista pelo PSG, adversário do Sporting na fase de liga da Liga dos Campeões, enquanto Nuno Mendes e Vitinha saíram ao intervalo e Gonçalo Ramos foi lançado aos 70 minutos, em substituição de Dembélé, lesionado, participando na vitória mais folgada esta temporada dos vice-campeões mundiais.

O PSG isolou-se na liderança provisória da Ligue 1, ao acumular nove pontos em outros tantos possíveis, contra seis do até aqui invicto Toulouse, sexto, do Lyon, treinado pelo português Paulo Fonseca e anfitrião do Marselha no domingo, do Lens, vitorioso na receção de sexta-feira ao Brest (3-1), e do Estrasburgo, que ainda visitará o Mónaco.

Para já, o PSG é perseguido pelo Lille, que goleou no terreno do Lorient (7-1), com golos de Romain Perraud (46 minutos), do belga Mathias Fernandez-Pardo (53 e 77), dos marroquinos Hamza Igamane (80 e 90+3) e Osame Sahraoui (90+5) e do islandês Hakon Haraldsson (87).

Autor das assistências para os dois primeiros tentos dos 'dogues', o extremo português Félix Correia atuou até aos 82 minutos, num duelo em que não jogaram os compatriotas Tiago Santos e André Gomes, ambos lesionados, e Rafael Fernandes, por opção técnica.

O resultado mais expressivo até ao momento da edição 2025/26 da Liga francesa, que foi atenuado pelo beninense Aiyegun Tosin (64 minutos), na recarga a um penálti falhado pelo senegalês Sambou Soumano, deixou o Lorient à condição em 13.º, com três pontos.

Os bretões foram alcançados pelo Nantes, face ao triunfo caseiro da equipa treinada por Luís Castro perante o Auxerre (1-0), após derrotas tangenciais com Estrasburgo e PSG.

O egípcio Mostafa Mohamed, logo aos oito minutos, selou a primeira vitória dos 'canários' com o treinador português, que utilizou o guarda-redes e compatriota Anthony Lopes a tempo inteiro, ao passo que o Auxerre permanece com três pontos, na 12.ª posição.