Preço dos combustíveis sofre ligeira subida a partir de segunda-feira
O preço dos combustíveis, aplicável na Madeira e Porto Santo, vai sofrer uma ligeira subida a partir da próxima segunda-feira, dia 1 de Setembro.
A gasolina passa a custar 1,575 euros por litro. O gasóleo vai custar 1,428 euros por litro e o gasóleo colorido e marcado custará 0,962 euros por litro. Estamos a falar de subidas que não chegam a um cêntimo por litro.
|Até 31 de Agosto
|A partir de 1 de Setembro
|Gasolina super sem chumbo IO 95
|1,571 € por litro
|1,575 € por litro
|Gasóleo rodoviário
|1,424 € por litro
|1,428 € por litro
|Gasóleo colorido e marcado
|0,958 € por litro
|0,962 € por litro