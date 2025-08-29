 DNOTICIAS.PT
Preço dos combustíveis sofre ligeira subida a partir de segunda-feira

O preço dos combustíveis, aplicável na Madeira e Porto Santo, vai sofrer uma ligeira subida a partir da próxima segunda-feira, dia 1 de Setembro.

A gasolina passa a custar 1,575 euros por litro. O gasóleo vai custar 1,428 euros por litro e o gasóleo colorido e marcado custará 0,962 euros por litro. Estamos a falar de subidas que não chegam a um cêntimo por litro.

Até 31 de Agosto A partir de 1 de Setembro
Gasolina super sem chumbo IO 95 1,571 € por litro 1,575 € por litro 
Gasóleo rodoviário 1,424 € por litro 1,428 € por litro
Gasóleo colorido e marcado 0,958 € por litro 0,962 € por litro
