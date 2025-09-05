Portugal vence Azerbaijão na estreia de Luís Freire rumo ao Euro2027 de sub-21

Portugal estreou-se hoje a vencer no Grupo B de qualificação para o Campeonato da Europa de sub-21 de 2027, ao impor-se na receção ao Azerbaijão, por 5-0, em Barcelos.

No primeiro jogo de Luís Freire no comando da equipa das 'quinas', Rodrigo Mora quebrou o 'nulo' já na segunda parte, aos 48 minutos, iniciando a goleada, reforçada pelos golos de Geovany Quenda, aos 52, Leonardo Barroso, aos 56, Carlos Forbs, aos 73, e Vivaldo Semedo, aos 90+3.

A seleção portuguesa, que volta a jogar na terça-feira, frente à Escócia, em Motherwell, às 19:00, lidera o grupo de apuramento para a competição que vai ser disputada na Albânia e na Sérvia, com os mesmos três pontos de Bulgária (que bateu Gibraltar por 3-0) e República Checa (que derrotou os escoceses por 2-0).