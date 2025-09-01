91% dos alunos colocados no Ensino Superior da APEL entraram numa das duas primeiras opções

Cerca de 91% dos alunos da APEL entraram numa das suas duas primeiras opções de Ensino Superior. Isso mesmo deu conta o estabelecimento de ensino, através de nota à imprensa. "Apenas 8 alunos internos de 12º ano, dos Cursos Científico-Humanísticos, não ficaram colocados no ensino superior público, embora alguns destes tenham obtido colocações em Instituições de Ensino Superior privadas ou estrangeiras", indica.

A APEL aponta ainda que 26% dos alunos da escola ficaram colocados em cursos da área da Saúde, sendo que 6% ficou colocado em Medicina e os restantes 20% conseguiram colocações em cursos como Enfermagem, Fisioterapia, Psicologia, Imagem Médica, Veterinária, Ciências Biomédicas e outros, tanto por alunos provenientes de Ciências e Tecnologias, como por alunos provenientes do Curso de Técnico de Auxiliar de Saúde. "Também é de salientar os cerca de 12% de colocados em cursos de Engenharia, em faculdades de renome, um pouco por todo o país", afirma.

Já os 13,1% de colocados no Curso de Direito, em conjunto com os colocados em Criminologia e Solicitadoria, perfazem mais de 15% do total das colocações. Neste ano lectivo a escola salienta "o desempenho dos nossos alunos na colocação em cursos da área das Artes-Visuais, nomeadamente em Design e Arquitetura, que perfazem 8% do total de colocados, e nos cursos de Educação Básica, com 6% das colocações".

Além das áreas das Ciências e das Humanidades, foi em cursos de Gestão, Economia e Marketing em que cerca de 8% dos alunos ficaram colocados. Já no que diz respeito ao Desporto, área com 20 anos de experiência nesta Instituição, foram colocados cerca de 6% dos alunos. Uma parte importante dos alunos provenientes dos Cursos Profissionais de Desporto, de Turismo e de Técnico de Informática, também garantiram vaga em cursos profissionais de nível universitário, os CTESP’s, em Universidades e Politécnicos espalhados por todo o país.

A Universidade da Madeira recebeu cerca de 30% dos candidatos da APEL, "constituindo-se como a Instituição com maior número de colocados desta Escola. As Instituições de Lisboa e do Porto seguiram-se em número e percentagem". "A Direção da Escola da APEL agradece aos alunos, encarregados de educação, ao pessoal docente e não docente e a todos os que, de alguma forma, contribuíram para o sucesso destes alunos, o que também se traduz em sucesso para a Escola e para a Comunidade Educativa", termina.