Madeira presente na Festa do Avante através do PCP
A edição de 2025 da Festa do Avante!, que decorre de 5 a 7 de Setembro na Atalaia, Amora, Seixal, contará com a participação de mais de 150 militantes e simpatizantes do PCP no Pavilhão da Madeira.
Em nota emitida, o dirigente do PCP, Ricardo Lume, destaca que o espaço voltará a dar visibilidade à cultura, tradições e gastronomia da Madeira e do Porto Santo, bem como à intervenção política do partido na Região Autónoma.
É a festa das famílias, da juventude e de todos os públicos. É a festa da alegria contagiante, da convivência calorosa e da solidariedade fraterna, mas também da tranquilidade, da responsabilidade e da segurança. É um espaço de música arrebatadora, espetáculos memoráveis, teatro envolvente, cinema de qualidade e desporto dinâmico, onde também se celebra a ciência, as artes plásticas, a gastronomia diversificada e as tradições culturais. É ainda palco de debates esclarecedores, momentos de solidariedade marcantes e de um comício final poderoso e mobilizador. Ricardo Lume