Madeira presente na Festa do Avante através do PCP

A edição de 2025 da Festa do Avante!, que decorre de 5 a 7 de Setembro na Atalaia, Amora, Seixal, contará com a participação de mais de 150 militantes e simpatizantes do PCP no Pavilhão da Madeira.

Em nota emitida, o dirigente do PCP, Ricardo Lume, destaca que o espaço voltará a dar visibilidade à cultura, tradições e gastronomia da Madeira e do Porto Santo, bem como à intervenção política do partido na Região Autónoma.