Garanta o seu lugar na Festa Branca 2025, a noite mais icónica na Madeira
Após o sucesso da última edição, o Clube Naval do Funchal e o Enseada Food and Drinks – Castanheiro Boutique Hotel voltam a unir forças para a Festa Branca 2025. O evento, já considerado uma tradição de fim de Verão na Madeira, está marcado para 13 de Setembro, na sede social do Clube Naval do Funchal, e promete uma noite inesquecível com música, gastronomia e animação.
A programação musical arranca às 18h00 com o DJ Vítor Freitas e segue noite dentro com actuações da Lux Band, DJ Sérgio Soares, DJ OXY e um set final explosivo com Duo DJ OXY vs DJ Vítor Freitas.
Paralelamente, a Street Food Zone volta a ser um ponto alto da noite, com propostas gastronómicas assinadas pelo Chef Maurício Gonçalves (restaurante Tipografia, Castanheiro Boutique Hotel) e pelo Chef Diogo Vieira (Enseada Food and Drinks, Clube Naval do Funchal).
Os bilhetes para a Festa Branca 2025 já estão à venda e têm um valor de 10€ por pessoa.
Podem ser adquiridos nos seguintes locais:
- Complexo Desportivo do Clube Naval do Funchal (Nazaré);
- Portaria da sede social do Clube Naval do Funchal (Rua da Quinta Calaça);
- Castanheiro Boutique Hotel (Centro do Funchal).
A entrada é gratuita apenas para sócios do Clube Naval do Funchal, mediante levantamento prévio do bilhete nos mesmos pontos de venda.
A Festa Branca mais aguardada da Madeira está de regresso e promete superar todas as expectativas, por isso garanta o seu bilhete e prepare-se para uma noite de música, sabores e energia contagiante!