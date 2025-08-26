Recorde de 407 milhões em contratos públicos

Primeiro semestre deste ano foi o que registou o maior valor contratual de sempre na Região. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 26 de Agosto.

"Futuro incerto" é, por sua vez, o tema da rubrica 'No Rasto de' desta terça-feira. Antiga Fábrica da Manteiga da Fajã da Ovelha, em ruínas após os incêndios de 2023, está mergulhada em diversos litígios. Câmara da Calheta afasta hipótese de aquisição de edifício emblemático.

"Agressão violenta gera onda de revolta" é outro dos assunto que marca a actualidade regional. Ataque de marido sobre mulher na presença de filho menor, em Machico, gravado por sistema de videovigilância, pode valer prisão ao agressor. Este foram 135, os casos de violência doméstica registados até Junho. CPCJ do Funchal acompanha 210 crianças.

Saiba também que o "Tempo muda na despedida de Agosto". Sol vai dar lugar a nuvens e há grande probabilidade de ocorrência de aguaceiros.

Na edição desta terça-feira há ainda "Dicas para quem vai estudar para fora".

